Itvasa se estrena en la Fidma 2026: Acercando la ITV a Asturias

Estand de Itvasa en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebrará en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro' del 1 al 16 de agosto. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública Inspección Técnica de Vehículos de Asturias S.A. (Itvasa) participa este año por primera vez en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebrará en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro' del 1 al 16 de agosto, con el objetivo de acercar sus servicios a la ciudadanía y facilitar la relación directa con las personas usuarias.

Según una nota de prensa del Gobierno asturiano, la compañía mostrará de forma cercana cómo funciona la inspección técnica de vehículos, resolverá consultas habituales y ofrecerá información práctica a conductores y propietarios.

En su estand, ubicado en el pabellón 3-4 del recinto ferial, se podrán solicitar citas, plantear dudas técnicas y participar en una actividad virtual que recrea el proceso de una inspección, con el fin de hacer más comprensible un servicio esencial para la seguridad vial y el correcto mantenimiento del parque móvil.

Unido a ello, desde Itvasa han resaltado que se avanza en la normalización del servicio, tras un periodo en el que se ha intensificado la recuperación de inspecciones pendientes.

Así, durante el primer semestre de este año estaba previsto revisar 210.344 vehículos, pero se han alcanzado las 233.866 inspecciones, 23.522 más de las estimadas para este periodo.

Estos datos se suman a la recuperación registrada en 2025, cuando se incorporaron 50.000 vehículos que no habían pasado la inspección en Asturias en los últimos años a raíz del conflicto laboral que sufrió la empresa pública. En conjunto, durante el último año y medio se han recuperado más de 70.000 vehículos pendientes de inspección.

La mejora de la actividad también se refleja en los indicadores económicos. En el primer semestre de este año se han facturado 720.000 euros más que en el mismo período de 2025.

Además, el resultado bruto de explotación pasó del 8 por ciento al 11 por ciento y el resultado antes de impuestos evolucionó del 1,19 por ciento al 5 por ciento. La entidad vincula esta evolución a una mejora de la productividad y de la eficiencia en la prestación del servicio.

Han remarcado, además, que la mejora de la eficiencia se ha logrado pese a que Itvasa mantiene una de las tarifas "más competitivas del país".

La comunidad aplica una tarifa única de 34 euros para todos los turismos, con independencia del combustible, sin IVA ni tasa de la Dirección General de Tráfico (DGT). En el caso de los turismos diésel, esta tarifa es la más económica de su entorno: 13,77 euros menos que Cantabria, 12,55 menos que Castilla y León y 5,77 menos que Galicia.

A 30 de junio, Asturias contaba con la cuarta tarifa diésel más baja y la tercera más económica a nivel nacional, según el cuadro por comunidades autónomas.