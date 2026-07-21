IU-Asturias avisa al PSOE: no abrirá "ninguna negociación" sobre una rebaja de impuestos sin reforzar servicios públicos

Archivo - La secretaria de Organización de IU Asturias, María José Miranda. - IU ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización de IU-Asturias, María José Miranda, ha asegurado este martes que la formación no abrirá "ninguna negociación sobre una rebaja de impuestos" mientras el Gobierno no plantee un "compromiso firme" para reforzar los servicios públicos esenciales.

En una nota de prensa, la dirigente ha defendido que cualquier debate fiscal debe ir precedido de una negociación centrada en la mejora del sistema público y ha reclamado la constitución de una mesa específica para acordar objetivos concretos en ámbitos como los servicios sociales, la atención primaria, la reducción de las listas de espera sanitarias, la recuperación de los servicios de inspección ambiental y un nuevo enfoque para el sistema sanitario.

"IU solo negociará impuestos si hay mejoras tangibles en servicios sociales, atención primaria, listas de espera sanitaria, recuperación de los servicios de inspección ambiental y un nuevo enfoque en sanidad", ha afirmado.

En este sentido, ha rechazado que la organización participe en conversaciones cuyo único objetivo sea la rebaja fiscal. "No vamos a sentarnos a rebajar impuestos mientras se abandona la guerra contra la burocracia que afecta a las personas y a las garantías sociales", ha señalado.

La secretaria de Organización ha defendido que "las rentas medias y las rentas del trabajo necesitan esos servicios públicos" y ha acusado al PSOE de priorizar los intereses de las rentas más altas. "La clase media alta que defiende el PSOE y el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, no puede imponer su agenda", ha manifestado.

Asimismo, Miranda ha criticado que hasta el momento el PSOE no haya promovido un diálogo sobre el fortalecimiento de los servicios públicos. "El PSOE no nos ha convocado nunca para hablar de servicios públicos; no acudiremos a hablar de rebajas para los que más tienen. Primero una mesa de servicios públicos con objetivos concretos", ha subrayado.

Por último, ha mostrado su preocupación por la situación de los servicios sociales y ha insistido en que esa debe ser la prioridad del Ejecutivo autonómico. "El panorama de los servicios sociales es preocupante y no dicen ni mu. No habrá negociación sobre impuestos. La habrá sobre el sistema público. Que lo tenga claro el consejero de Hacienda", ha concluido.