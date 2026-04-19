IU Asturias celebra su 40 aniversario reivindicando su papel "esencial" en la gobernabilidad del Principado

Acto de celebración del 40 aniversario de la fundación de Izquierda Unida en Llanera. - IU ASTURIAS

OVIEDO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, ha situado este domingo como principal reto de la formación garantizar la continuidad de un gobierno progresista en el Principado y ha advertido del riesgo de que la derecha y la extrema derecha marquen la agenda política en la comunidad autónoma.

En el acto de celebración del 40 aniversario de Izquierda Unida en Asturias, Zapico ha señalado que la organización es hoy "esencial" para la gobernabilidad y ha defendido su papel como "anclaje sólido" en la historia política asturiana. "Es una organización que, si no existiera, habría que crearla", ha afirmado.

El dirigente de IU ha subrayado que el objetivo prioritario es "parar a la derecha y a la extrema derecha" y ha apelado a la necesidad de "seguir teniendo un gobierno progresista en Asturias". En este sentido, ha alertado de lo que ha calificado como un riesgo de "involución" democrática que, a su juicio, afecta tanto a Asturias como al conjunto del país.

Zapico ha criticado el acuerdo alcanzado en Extremadura, que ha tildado de "infame", al considerar que implica "deconstruir el Estado democrático y social" mediante recortes en derechos sociales, educativos, sanitarios y de vivienda. "Tenemos que hacer la reflexión de si queremos ser útiles o no, y en Izquierda Unida lo tenemos muy claro: queremos ser útiles", ha señalado.

El coordinador de IU se ha pronunciado en torno al debate sobre la confluencia de las fuerzas de izquierda, un proceso que ha dicho está en marcha desde el pasado mes de agosto y que se abordará de forma monográfica en la coordinadora del próximo mes de mayo.

Se trata, ha explicado, de una reflexión en la que está "interpelada toda la izquierda asturiana, política, social y sindical", con el objetivo de "optimizar las posibilidades de la izquierda" ante el escenario electoral y evitar un posible gobierno de PP y Vox.

Zapico ha precisado que, por el momento, no se han producido conversaciones formales con el PSOE en este ámbito, aunque ha indicado que el debate está abierto y que distintos actores de la izquierda ya están empezando a posicionarse.