IU Asturias exige la exclusión del equipo Israel-Premier Tech de La Vuelta y declara su presencia como "non grata"

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Asturias ha exigido este martes la exclusión "inmediata" del equipo ciclista Israel-Premier Tech de La Vuelta Ciclista a España y ha declarado su presencia como "non grata" mientras persistan las medidas cautelares dictadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en relación con la situación en Gaza.

La formación política considera que dichas medidas avalan la plausibilidad de las alegaciones de genocidio y exigen el cumplimiento de obligaciones específicas de prevención y respeto del Derecho Internacional Humanitario.

En este contexto, el coordinador general de IU Asturias y consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha anunciado que no participará en los actos oficiales de La Vuelta a su paso por Asturias como muestra de rechazo a la presencia del equipo israelí.

Para IU Asturias, "resulta inaceptable que se promocionen o normalicen equipos o estructuras deportivas que funcionan como vehículos de blanqueo institucional de dichas actuaciones". Según la organización, esta participación "representa el blanqueamiento del genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino y la normalización institucional del exterminio de todo un pueblo".

Asimismo, la formación ha recordado que su grupo en el Congreso ha registrado una iniciativa parlamentaria con una batería de preguntas dirigidas al Gobierno central en relación con la política internacional y de derechos humanos ante el conflicto en Gaza.

IU Asturias ha reivindicado el deporte como una herramienta para la paz y no como "blindaje a la violación sistemática de los derechos humanos". En este sentido, han señalado que el pueblo asturiano "ha demostrado históricamente su compromiso con la defensa de la paz y los derechos humanos".

La organización ha recordado que, hace menos de un mes, los ayuntamientos gobernados por IU izaron la bandera palestina como muestra de solidaridad, y que el pasado viernes se sumaron en Xixón a la marcha ciudadana de apoyo a la Global Sumud Flotilla, iniciativa que busca romper el cerco a Gaza y facilitar la llegada de ayuda humanitaria.

Finalmente, IU ha animado a su militancia y a la ciudadanía asturiana a expresar de forma pacífica su apoyo al pueblo palestino.