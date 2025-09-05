IU de Asturias tacha de "inmorales" y "deplorables" las declaraciones del arzobispo de Oviedo sobre el conflicto en Gaza

OVIEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Asturias ha expresado este viernes su "absoluto rechazo" a las recientes declaraciones del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, en relación al conflicto en Gaza, que la formación califica de "intervenciones políticas marcadas por un profundo sesgo ideológico y una preocupante falta de humanidad".

El concejal de Convocatoria por Oviedo y secretario de Estrategia y Relaciones Políticas de IU Asturias, Alejandro Suárez, ha criticado las palabras Sanz Montes, las cuales consideran "inmorales" y señalando que "calificar de 'rifirrafe' una matanza propia de las políticas de exterminio nazis es absolutamente deplorable", en referencia a los ataques del ejército israelí en Gaza, que han causado "más de 64.000 muertes".

"No es la primera vez que el señor Sanz Montes abandona el tono propio de una figura religiosa para lanzarse al terreno político desde posiciones que, siendo generosos, solo pueden calificarse como ultraconservadoras", ha afirmado Suárez, quien también ha lamentado que el arzobispo contribuya a "crispar el debate público" con un discurso "inquisitorial" hacia quienes no comparten su visión del mundo.

IU considera que su permanencia al frente del Arzobispado de Oviedo supone "una auténtica desgracia" tanto para los demócratas como para los creyentes. En palabras de Suárez, "el arzobispo debería ir con urgencia a confesarse" y "tratar de espiar sus pecados con la mediación del mismísimo Papa", ante la gravedad de sus afirmaciones en un contexto que, ha recordado, ha dejado miles de muertos, incluidos muchos niños.