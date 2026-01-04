IU-Convocatoria defiende el Kuivi como motor de regeneración cultural en la ciudad

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha mostrado su apoyo al Kuivi, un espacio cultural y de ocio que consideran "ha demostrado ser un motor de regeneración para la zona de Almacenes Industriales, una área históricamente degradada y sumida en el deterioro".

"Consideramos que el Kuivi no solo ofrece una oportunidad para revitalizar esta zona, sino que también se ha consolidado como un punto de referencia cultural para el conjunto de Oviedo", incide IU de Oviedo.

Además consideran que el Kuivi también está impulsando la cultura contemporánea y las nuevas expresiones artísticas que arraigan especialmente en barrios como Ciudad Naranco. En ese sentido entienden que su mantenimiento es importante para el desarrollo cultural de Oviedo y creen que tiene un lugar dentro del Plan Estratégico Cultural de Oviedo (PECO), aprobado por consenso en el pleno municipal.

"Creemos que el Kuivi es una pieza clave para la regeneración cultural de Oviedo. Reiteramos nuestra defensa de este proyecto como parte esencial del desarrollo cultural de Oviedo y pedimos al equipo de gobierno que lo apoye activamente dentro del marco del PECO, porque su impulso es un paso hacia el futuro cultural de nuestra ciudad y la capitalidad europea", manifestado el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares.

Por todo ello, el grupo municipal se dirige al equipo de gobierno municipal para que mantenga su apoyo al Kuivi, garantizando que sus actividades se desarrollen dentro del marco de la legalidad y en el contexto del PECO.