IU-Convocatoria ve una oportunidad política en el presupuesto de la capitalidad cultural

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo Gaspar Llamazares, y el concejal Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha valorado el incremento presupuestario previsto para 2026 en la Fundación Municipal de Cultura y para la capitalidad europea de la cultura, al considerarlo una base suficiente para impulsar la actividad cultural y avanzar en el proceso de selección que se resolverá a finales del próximo año.

Destaca que el aumento de más de un millón de euros en el presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura, junto con los más de 800.000 euros destinados específicamente a la candidatura de la capitalidad europea, "representa una oportunidad política para fortalecer el tejido cultural del municipio y de Asturias".

Llamazares confía, además, en que el Principado de Asturias respalde nuevamente el proyecto con financiación adicional, reforzando lo que describe como "una apuesta colectiva por la cultura como motor de transformación social y desarrollo".

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo ha subrayado además que la candidatura "debe concebirse como una palanca de cambio que ponga en valor la riqueza cultural de la región y promueva la creatividad y la participación". En sus palabras, la cultura "no debe quedarse en un lema de campaña ni limitarse a los medios económicos, sino orientarse a una estrategia inteligente, abierta y participativa".

Llamazares ha señalado que el proyecto debe implicar a todos los sectores culturales y sociales, con un enfoque inclusivo que abarque desde la literatura y la música hasta las artes plásticas, la llingua y la cultura popular. "La capitalidad europea de la cultura es una oportunidad única para redefinir el futuro cultural de Oviedo y de Asturias", ha afirmado.