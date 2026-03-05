IU denuncia el parking de El Campillín ante la UE por conflicto con la ZBE de Oviedo

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea por el proyecto del parking de El Campillín, al entender que puede entrar en conflicto con las ayudas que el Ayuntamiento ha recibido para implantar la Zona de Bajas Emisiones, de más de siete millones de euros.

En unas declaraciones a los medios, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha explicado que este aparcamiento, de nueva construcción bajo el subsuelo del mayor jardín del Oviedo Antiguo, es contrario a la premisa con la que se ha implantado la ZBE, al acarrear un incremento del tráfico y por tanto de las emisiones de CO2 en la zona central de la ciudad.

A juicio de la coalición de izquierdas, el proyecto de remodelación del parque es "una mala excusa" para aprobar un aparcamiento que "no quieren los vecinos" y que además "es contradictorio" con la preservación del medioambiente. Para IU, la posición de los vecinos "está clara", con 8.000 firmas en contra de la obra.

Además, después de que el concejal de Planeamiento Urbanístico de Oviedo, Ignacio Cuesta, afirmase que los vecinos estaban sometidos a "desinformación" por parte de asociaciones vecinales y grupos políticos de la ciudad, Llamazares ha defendido que los vecinos "se consideran suficientemente informados".

REMODELACIÓN SÍ, PERO SIN PARKING

El portavoz de IU ha subrayado que, si bien la remodelación de la plaza "es necesaria" porque mejoraría las condiciones del barrio y de todo el Oviedo Antiguo, el proyecto en su totalidad "es incompatible con la zona de bajas emisiones".

"Nosotros vamos a resistirnos a esta obra, sobre todo del parking, por tierra, mar y aire", ha asegurado Llamazares, que no ha cerrado la puerta a emprender acciones similares con el proyecto de ampliación del parking de La Escandalera.

Así, ha asegurado que IU, lo que pueda lo va a hacer para evitar la obra. "Consideramos que aquí las plazas de parking no se necesitan, que se necesitan plazas de parking en parking disuasorio, que se necesita parking para los residentes, pero que no hay que aumentar el tráfico ni aumentar la contaminación", ha remarcado.

Llamazares confía en que la Comisión Europea pueda resolver esta denuncia antes de que finalice el trámite de audiencia para que las empresas presenten sus estudios de viabilidad sobre el proyecto.