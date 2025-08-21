IU exige la aplicación inmediata de la renaturalización en todos los proyectos

OVIEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha recordado este jueves que el pleno municipal aprobó, a propuesta suya y al inicio del actual mandato, una orientación hacia la renaturalización de la ciudad y del concejo de Oviedo. La coalición ha exigido al equipo de gobierno la aplicación inmediata de la renaturalización en todos los proyectos urbanos.

Desde IU ven "urgente" corregir la deriva de actuaciones como la de la plaza Longoria Carbajal, así como revisar y adaptar proyectos pendientes como los de La Escandalera o El Campillín, que "actualmente no responden a los criterios de sostenibilidad y renaturalización aprobados, y ponen en riesgos zonas verdes fundamentales para el municipio".

Exigen que la renaturalización sea incorporada sin más dilación como "criterio básico y transversal", no sólo en los grandes proyectos de remodelación urbana, sino también en todas las obras previstas en la ciudad. Esto incluye las nuevas zonas verdes, como el futuro parque del este en Ventanielles, el diseño y cuidado del arbolado urbano, y las labores de mantenimiento de parques, jardines y tareas de desbroce en la zona rural.

"El equipo de gobierno no puede actuar como si la renaturalización fuera un complemento estético o algo secundario y accesorio. Es una línea estratégica acordada por el Pleno municipal y debe estar presente en todas las decisiones urbanísticas y ambientales del Ayuntamiento", ha declarado el portavoz de IU-Convocatoria, Gaspar Llamazares.