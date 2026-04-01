IU exige explicaciones al alcalde de Gozón tras conocer el acta del Tribunal del proceso de auxiliares administrativos

Ayuntamiento de Gozón. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Izquierda Unida de Gozón ha exigido explicaciones "urgentes" al alcalde, el socialista Jorge Suárez, después de conocer el acta del Tribunal del proceso para cubrir cinco plazas de auxiliar administrativo convocadas por el Ayuntamiento, en la que tres de los cinco componentes del mismo votasen en contra de aprobar los nombramientos de los dos únicos candidatos que aprobaron la prueba. De este modo se deja el proceso en manos del alcalde.

Desde IU destacan que una vez que han podido ver el acta del Tribunal, parece aún más claro que en este proceso "algo ha ocurrido fuera de lo normal". "Dos votos a favor del nombramiento y tres en contra del mismo, además de la propuesta de suspensión de todo el proceso realizada por la presidenta del Tribunal", son a juicio del grupo municipal indicios suficientes para pedir explicaciones "urgentes" al alcalde.

De los más de cuatrocientos aspirantes a una de las cinco plazas convocadas, tan sólo dos lograron superar la segunda prueba y lo hicieron con calificaciones de 10 y 9, respectivamente, mientras que la mayoría de los restantes fueron considerados como no aptos.

Miembros del Tribunal recogen en el acta que "las altas calificaciones obtenidas por esos dos aspirantes entre 400 --uno perfecto y otro rozando la perfección-- constituyen indicio relevante de posible acceso indebido al contenido del examen con carácter previo a su celebración".

También se deja patente que "no se garantiza en ningún modo que se hayan respetado los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad". Desde el Tribunal se propone incluso el "peritaje de los USB --soportes informáticos-- de los aspirantes aprobados" y la presidenta del mismo propone la "suspensión del desarrollo del proceso".

Tras formar este acta, el Tribunal deja en manos del alcalde la resolución del proceso, todo ello "sin perjuicio de lo anterior, el Sr. Alcalde-Presidente, como órgano competente, podrá adoptar la decisión que considere oportuna en base a las calificaciones obtenidas y a los hechos indicados apuntados por el tribunal".

IU EXIGE UNA RESPUESTA INMEDIATA

Desde Izquierda Unida consideran que, a tenor de lo sucedido, "se está tardando en dar explicaciones públicas y en trasladar qué decisión va a tomar el alcalde, responsable último de dar por bueno o no el resultado del proceso".

"Exigimos, como hicimos desde el primer momento, toda la información y transparencia en un asunto que, a nuestro juicio, es muy grave y que está manchando el nombre de nuestro ayuntamiento", destaca el grupo municipal.

"PROCESO CARGADO DE IRREGULARIDADES"

Esta no es la primera vez que se reclaman explicaciones por este proceso. Tanto IU como un grupo de aspirantes, mostraron públicamente su malestar a principios de mes, asegurando estos últimos que el proceso "estaba cargado de irregularidades".

Los denunciantes mostraron desde el principio su "perplejidad" ante los resultados de las pruebas. Con más de 400 aspirantes tan solo dos personas lograron superar la nota mínima para "tener derecho a corrección". Inciden además en que esas dos únicas personas obtuvieron calificaciones de 10 y 9, respectivamente, mientras que la mayoría de los restantes fueron considerados como no aptos.

Los denunciantes indicaron a su vez que las otras tres plazas restantes han quedado desiertas.

Las personas que optaban a esas cinco plazas de auxiliar administrativo municipal accederían a un puesto del subgrupo C2 del Ayuntamiento de Gozón. Tras meses de espera, el segundo ejercicio del examen se celebró el 13 de diciembre de 2025.