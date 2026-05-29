IU Oviedo exige garantizar la seguridad laboral en TUA ante las altas temperaturas por la falta de climatización

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha exigido al equipo de gobierno del Ayuntamiento que adopte medidas inmediatas para garantizar la seguridad laboral de las trabajadores de la empresa de transportes TUA ante las altas temperaturas registradas en el transporte público de la ciudad.

Según ha denunciado el portavoz municipal, Gaspar Llamazares, las dificultades de autonomía de parte de la flota de autobuses eléctricos estarían condicionando el uso continuado de la climatización en los vehículos.

A través de una nota de prensa, Llamazares ha señalado que "no se puede pedir a las trabajadores que afronten jornadas laborales en condiciones térmicas insoportables". Llamazares ha remarcado que la modernización del transporte urbano tiene que ir acompañada de "garantías suficientes" para proteger la salud laboral y ofrecer un servicio público digno.

Desde IU consideran "especialmente grave" que esta situación pueda repercutir directamente en la salud y la seguridad de los conductores. Llamazares ha subrayado que se trata de una cuestión básica de derechos laborales, salud y seguridad en el trabajo que también ha terminado afectando a las personas usuarias del servicio.

El edil ha manifestado que la transición hacia un modelo de transporte más sostenible debe hacerse garantizando siempre condiciones "dignas y seguras". Por este motivo, han apelado a la "obligación institucional" y a la "responsabilidad política" del Consistorio para asegurar una climatización adecuada en todos los vehículos de la red municipal y evitar que la plantilla siga soportando estas condiciones extremas durante el verano.