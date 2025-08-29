IU pide la aprobación de un Plan de Incendios Forestales

OVIEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha instado al equipo de gobierno a que impulse y apruebe, con carácter urgente, un plan municipal de prevención de incendios forestales.

Para Llamazares la situación de emergencia climática exige a las administraciones locales estar preparadas ante nuevos riesgos derivados del calentamiento global, como los incendios forestales.

"Aunque Oviedo cuenta ya con un plan de prevención de inundaciones -recientemente actualizado tras la catástrofe provocada por la DANA en Valencia-, consideramos imprescindible que se elabore un plan específico frente a incendios forestales, con medidas concretas y adecuadas a nuestro territorio. Dicho plan debería contemplar acciones de vigilancia, limpieza de zonas forestales, campañas de concienciación ciudadana y coordinación con otras administraciones, así como protocolos de actuación rápida para situaciones de emergencia", señala el edil.

"El cambio climático ha convertido fenómenos como los incendios forestales en una amenaza creciente también para zonas que antes no se consideraban de riesgo. Oviedo no puede quedarse de brazos cruzados. Es el momento de actuar con responsabilidad y previsión, dotándonos de un plan municipal de prevención de incendios que proteja a nuestra ciudad, nuestro entorno y nuestras vecinas y vecinos", concluye Gaspar Llamazares.