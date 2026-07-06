IU propondrá en el Pleno de Oviedo una línea de ayuda humanitaria municipal para Cuba

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, defenderá en el Pleno municipal de este martes una iniciativa para que el Ayuntamiento impulse una línea específica de cooperación y ayuda humanitaria destinada a Cuba, ante la crisis energética, sanitaria y social que atraviesa la isla.

El edil ha señalado que la situación se ve agravada por las restricciones al acceso a combustible, medicamentos y otros suministros esenciales, lo que está provocando apagones y dificultades en el funcionamiento de servicios públicos, incluidos los sanitarios.

A su juicio, se trata de un "bloqueo injusto e inhumano" que afecta principalmente a la población civil y cuya retirada ha sido reclamada en reiteradas ocasiones por la Asamblea General de Naciones Unidas, que en su última votación, a finales de 2025, obtuvo 165 votos a favor frente a siete en contra.

El concejal ha recordado además el hermanamiento de Oviedo con el municipio cubano de Santa Clara desde hace más de dos décadas, como reflejo de los vínculos históricos, culturales y sociales entre ambos territorios.

Llamazares ha defendido que la ciudad debe "situarse del lado de la solidaridad y la cooperación entre los pueblos, sin dobles raseros", y ha apelado a la responsabilidad institucional para apoyar al pueblo cubano "en un momento especialmente difícil".

La iniciativa también reconoce otras acciones de cooperación impulsadas por el Ayuntamiento y aboga por reforzar el compromiso municipal con políticas de ayuda humanitaria en contextos de especial necesidad.