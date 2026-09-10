IU propone un plan en Oviedo contra la soledad no deseada que afecta a "miles" de jóvenes en la ciudad

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha registrado una proposición para impulsar un programa municipal de prevención, detección e intervención frente a la soledad no deseada entre la población de 16 a 35 años.

En una nota de prensa, el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha explicado que esta es una realidad "cada vez más presente entre la juventud" que requiere una respuesta pública "estable, coordinada y capaz de intervenir sobre las causas que la originan".

A juicio del portavoz, la soledad no deseada no puede entenderse únicamente como un problema individual o emocional. Así, ha explicado que "numerosos estudios" señalan que factores como la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda, la pobreza o las desigualdades económicas condicionan las posibilidades de construir relaciones sociales estables, participar en la vida social y desarrollar un proyecto de vida autónomo.

A ello se suma un contexto en el que las redes sociales pueden favorecer formas de relación más superficiales o intensificar el aislamiento cuando sustituyen espacios de encuentro y participación presencial.

"Cualquier estrategia eficaz debe incorporar una perspectiva social y comunitaria, actuando también sobre los factores socioeconómicos que favorecen el aislamiento y la pérdida de vínculos sociales", ha sugerido IU.

En Oviedo viven alrededor de 43.000 jóvenes de entre 16 y 35 años y las estimaciones apuntan a que "miles" de ellos podrían estar sufriendo situaciones de soledad no deseada.

Aunque el Ayuntamiento ha puesto en marcha algunas iniciativas en esta materia, los propios datos de participación y evaluación reflejan un alcance muy limitado y ponen de manifiesto la necesidad de reforzar las actuaciones con una estrategia mucho más ambiciosa, coordinada, evaluable y con un enfoque claramente preventivo.

La iniciativa de IU propone elaborar un programa municipal que integre acciones de prevención, detección temprana e intervención, mediante la creación de una red municipal en la que participen centros educativos, la Universidad de Oviedo, servicios sociales, centros de salud y asociaciones juveniles.

Plantean además impulsar programas de intervención grupal y mentoría entre iguales, desarrollar un sistema de prescripción social que facilite la participación en actividades deportivas, culturales, asociativas y de voluntariado, promover campañas de sensibilización y establecer mecanismos de evaluación periódica de los resultados.

Llamazares ha enfatizado que la soledad no deseada entre la juventud "no puede analizarse al margen de las condiciones materiales de vida". "Si queremos afrontar este problema con eficacia, debemos actuar sobre esas causas y fortalecer los espacios de encuentro y participación desde las políticas públicas", ha resumido.