IU reclama un nuevo modelo de transporte para Oviedo con lanzaderas y mejor conexión entre barrios y zona rural

Rueda de prensa del portavoz Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo para presentar los resultados de la campaña 'El Oviedo que seremos en el trasnsporte público' y las propuestas de nuestro grupo municipal. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha reclamado este miércoles un nuevo modelo para el Transporte Urbano de Oviedo (TUA) con líneas lanzadera, una mayor intermodalidad y mejoras en la conexión entre barrios y la zona rural. La formación considera que la propuesta de reorganización del servicio conocida a través de informaciones periodísticas se limita a reforzar las líneas actuales y no supone un cambio de modelo.

El portavoz municipal de IU, Gaspar Llamazares, ha criticado además que el equipo de gobierno no haya trasladado oficialmente esa propuesta a los grupos municipales y ha defendido la necesidad de abrir un proceso de negociación con las formaciones políticas, las asociaciones vecinales y los trabajadores del servicio.

TRANSPORTE PÚBLICO EN OVIEDO

Llamazares ha presentado los resultados de la campaña 'El Oviedo que seremos en el transporte público', basada en una encuesta realizada entre usuarios del TUA. Según ha explicado, el transporte urbano es uno de los servicios públicos mejor valorados por la ciudadanía, aunque los participantes reclaman mejoras en las frecuencias, la conexión entre barrios y con la zona rural, nuevas líneas más ágiles, una mejor accesibilidad, el funcionamiento de la aplicación móvil y una mayor cobertura durante las noches y los fines de semana.

A juicio de IU, esas demandas no quedan reflejadas en la reorganización del servicio a la que ha tenido acceso a través de los medios de comunicación. "No es un nuevo modelo de transporte público, es una remodelación basada fundamentalmente en el refuerzo", ha afirmado Llamazares, quien ha añadido que la propuesta "se queda por detrás" de las necesidades actuales de la ciudad.

Entre las medidas que plantea la formación figura la creación de líneas lanzadera hacia puntos de gran demanda, como el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), los campus universitarios o los polígonos industriales, además de mejorar la intermodalidad entre el autobús urbano, el ferrocarril y el transporte interurbano.

Asimismo, IU propone conectar los aparcamientos disuasorios con el transporte público para favorecer el abandono del vehículo privado y reforzar la información al usuario, la accesibilidad y las condiciones de trabajo de la plantilla del servicio.

Llamazares ha recordado que la negociación del nuevo modelo de transporte forma parte del acuerdo de gobierno suscrito entre IU y el PP en el Ayuntamiento de Oviedo y ha instado al equipo de gobierno a cumplir ese compromiso antes de cerrar la reorganización del servicio.