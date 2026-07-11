IU reta a PP y Vox a dar una solución para evitar que Indra se marche de Asturias si rechazan la expropiación de Barros

Archivo - El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estrategia y Relaciones Políticas de Izquierda Unida de Asturias, Alejandro Suárez, ha instado este sábado a PP y Vox a explicar su alternativa para evitar que Indra abandone Asturias si no apoyan la expropiación del taller de Barros propuesta por la coalición de izquierdas.

En una nota de prensa, IU ha lamentado que PP y Vox hayan "rechazado de forma inmediata" la propuesta de expropiación de los talleres de Barros sin analizar su contenido y sin poner sobre la mesa ninguna iniciativa propia para desbloquear una operación considerada estratégica para Langreo y para el conjunto del Principado.

La formación ha defendido que su propuesta no responde a planteamientos ideológicos, sino que constituye "una solución técnica y jurídicamente viable para una situación enquistada desde hace demasiado tiempo". Según ha explicado, "la iniciativa respeta el plan de reestructuración de Duro Felguera, tiene en cuenta la pignoración existente sobre los talleres a favor de la Agencia Tributaria y plantea la adquisición de los terrenos mediante el pago de un justiprecio con todas las garantías legales, sin perjudicar a ninguna de las partes implicadas".

Suárez ha asegurado que quienes aspiran a gobernar el Principado "no pueden limitarse a desacreditar las propuestas ajenas sin ofrecer una alternativa para retener un proyecto decisivo para el futuro industrial de Asturias".

Izquierda Unida cree que la reacción de la oposición "evidencia una forma de hacer política basada en el rechazo automático" incluso cuando está en juego una inversión con capacidad para generar empleo, reforzar el tejido industrial y abrir nuevas oportunidades para las Cuencas.

La organización ha recordado que la expropiación no supone privar gratuitamente de una propiedad, sino "una figura plenamente prevista en el ordenamiento jurídico que obliga al pago de un justiprecio fijado con todas las garantías y sometido, en su caso, al control de los tribunales".