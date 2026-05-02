IU valora los avances en el plan de bibliotecas, aunque los considera aún insuficientes

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha valorado este sábado los pasos dados por el equipo de gobierno en relación con el plan de bibliotecas, una reivindicación que ya trasladaron públicamente el pasado mes de febrero.

No obstante, insisten en que estas actuaciones deben formar parte de una estrategia más ambiciosa y estructural que garantice un sistema de bibliotecas más accesible y bien dotado en todos los barrios y zonas rurales del Concejo.

También valoran la licitación de cajetines para la recogida y devolución de libros en la zona rural, una medida que mejorará el acceso al servicio en estos ámbitos. "Reconocemos como un avance la ampliación de la red de bibliotecas y el refuerzo de personal, con la incorporación de seis nuevos empleados. Asimismo, valoramos la apertura de nuevos espacios como la biblioteca en el Calatrava y en La Corredoria, así como el impulso a las bibliotecas compartidas, que comenzarán en Olloniego y posteriormente en Colloto", han señalado.

El portavoz del grupo, Gaspar Llamazares, ha señalado que "estos avances evidencian la utilidad de las propuestas de IU-Convocatoria por Oviedo, pero el gobierno municipal debe ir más allá si quiere situar a Oviedo a la altura en materia de servicios culturales, y más teniendo en cuenta la candidatura de Oviedo a la capitalidad europea" .

Desde IU-Convocatoria por Oviedo reiteran nuestra disposición a seguir trabajando de manera constructiva para mejorar la red de bibliotecas y garantizar un servicio público de calidad para toda la ciudadanía.