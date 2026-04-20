IU ve "positiva" la oficina municipal para la regularización y defiende sus efectos económicos y laborales

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha valorado la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de una oficina temporal destinada a atender las solicitudes derivadas del proceso de regularización impulsado por el Gobierno central, al considerar que responde al cumplimiento de la legalidad vigente y a la necesidad de ofrecer una respuesta "ordenada, eficaz y digna" a una realidad social existente.

Llamazares ha defendido una política basada "en la legalidad, los derechos y la convivencia", frente a "quienes utilizan el miedo y la desinformación". A su juicio, este proceso de regularización es "justo" y también "beneficioso para Oviedo", ya que, según ha señalado, contribuye a fortalecer la economía local y a garantizar condiciones laborales dignas.

Desde IU sostienen que la regularización tendrá efectos positivos en la ciudad al normalizar la situación administrativa de muchas personas, favorecer el cumplimiento de los derechos laborales y ayudar a combatir la precariedad y la economía sumergida, lo que, añaden, repercutirá en el conjunto de la clase trabajadora.

Asimismo, la formación ha rechazado "de manera firme" las declaraciones de Vox, a las que acusa de recurrir a argumentos "alarmistas" y a un discurso que "estigmatiza a la población migrante". En este sentido, niegan que el proceso suponga un "efecto llamada" y defienden que se trata de medidas que ordenan situaciones ya existentes, aportando estabilidad y derechos.

IU también considera que vincular la gestión administrativa de este proceso con un supuesto colapso de los servicios públicos responde a "una estrategia de confrontación y miedo" que, a su juicio, no aporta soluciones.

Por último, la coalición espera que el proceso se desarrolle con la necesaria coordinación entre administraciones, incluido el Ayuntamiento de Oviedo, con el objetivo de garantizar una atención "ágil, suficiente y en condiciones adecuadas". En este contexto, subrayan que reforzar los servicios municipales no supone una carga, sino "una obligación institucional y una inversión necesaria" para favorecer la cohesión social.