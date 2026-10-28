La izquierda saca adelante la propuesta de Convocatoria-IU para crear un circuito público de recuperación textil

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OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este miércoles la proposición no de ley (PNL) presentada por Convocatoria-IU, mediante la que se insta al Gobierno autonómico a diseñar y poner en marcha un servicio público de recogida y circuito regenerativo de textil, calzado y complementos. La iniciativa ha salido adelante gracias al apoyo de los grupos de la izquierda, la abstención del Partido Popular y Foro Asturias, y el voto en contra de Vox.

La diputada de Convocatoria-IU Delia Campomanes ha defendido en el Pleno la urgencia de cuestionar un modelo de producción y consumo que genera toneladas de residuos de ropa y fomenta una "carrera por consumir" mediante la denominada "moda rápida". En su intervención, ha destacado el papel protagonista que debe asumir el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) en la clasificación, reparación y posterior comercialización de prendas recuperadas para impulsar la economía social y el empleo verde.

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha apoyado la PNL y ha advertido sobre el elevado impacto ambiental del sector textil, recordando la previsión de incremento de residuos para 2030. El portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha optado por la abstención al señalar que, aunque comparte la necesidad de avanzar en la recogida separada, la propuesta compromete actuaciones de Cogersa sin acompañarse de una evaluación económica concreta ni del encaje en el plan regional de residuos.

El diputado del PP Manuel Cifuentes ha justificado su abstención al considerar la PNL una "ocurrencia" sin articulación dentro de la planificación general de residuos de Asturias, criticando la falta de un plan actualizado por parte del Ejecutivo autonómico.

Por parte de Vox, el diputado Javier Jové ha tildado la propuesta de "comunista naif" e "infantil", sosteniendo que el mercado de segunda mano ya funciona a través del sector privado sin necesidad de intervención ni recursos públicos.