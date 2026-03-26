Jarrio incorpora un tratamiento para pacientes con lupus que evita desplazamientos al HUCA y el San Agustín

Hospital de Jarrio - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Gobierno asturiano ha informado de que el Hospital de Jarrio avanza en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes con la incorporación de Anifrolumab, un fármaco de última generación indicado para el tratamiento del lupus eritematoso sistémico moderado y grave.

Esta terapia biológica, considerada el mayor avance terapéutico en décadas para esta patología, reduce la cascada inflamatoria característica del lupus, según explican desde el Ejecutivo en una nota de prensa.

La disponibilidad de este tratamiento en Jarrio evitará que los pacientes tengan que desplazarse al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) o al Hospital Universitario San Agustín (HUSA). A partir de ahora, podrán recibir una infusión intravenosa mensual en su centro de referencia, lo que mejora la comodidad y la conciliación familiar y laboral.

A diferencia de otros tratamientos inmunosupresores y biológicos, Anifrolumab bloquea la actividad de una proteína del sistema inmunitario clave en la inflamación y en el daño orgánico asociado al lupus.

El nuevo fármaco ofrece una alternativa eficaz para pacientes que no responden de modo adecuado a otros tratamientos, al tiempo que ayuda a reducir la dependencia de corticoides y a prevenir brotes graves de la enfermedad.

El lupus es una patología autoinmune crónica que afecta mayoritariamente a mujeres y cuyo manejo requiere un abordaje especializado, continuo y cercano. La incorporación de Anifrolumab en Jarrio supone, por tanto, un avance clave en la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas.