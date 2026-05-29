Javier Fernández Teruelo, reelegido presidente de la Conferencia de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho de España - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, Javier Fernández Teruelo, ha sido reelegido presidente de la Conferencia de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho de España, responsabilidad que ostenta desde 2023, en el marco de la XXXIII Conferencia celebrada en León este viernes.

Según ha explicado la Universidad de Oviedo en nota de prensa, Teruelo ejerció la Vicepresidencia de la Conferencia entre 2021 y 2023, año en el que accedió a la Presidencia por la pérdida de la condición de decano de su antecesor; fue el 20 de octubre de 2023 cuando la asamblea celebrada en Pamplona lo designó presidente por primera vez y hoy, 29 de mayo, lo ha reelegido en León para un nuevo mandato de dos años.

Desde el año 2023, el presidente de la conferencia y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo ha impulsado un sistema de grupos de trabajo conformado por los propios decanos y sus equipos "con el fin de analizar y reflexionar los principales retos y oportunidades a los que se enfrentan las facultades".

Asimismo, el proyecto puesto en marcha ha posibilitado la apertura de espacios de negociación con el Ministerio de Justicia, cuyos representantes, incluido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han participado en las conferencias anuales. En paralelo se ha creado un ranking de revistas de uso habitual por parte de las agencias de evaluación así como una guía oficial de Másteres de la Conferencia.

La Conferencia de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho de España, integrada por 77 universidades públicas y privadas de todo el país, representa a más de 100.000 alumnos.