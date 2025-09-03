Javier Vigil afirma que su actuación se limitó a resolver expedientes sin ningún de contacto con empresas mineras

El director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la mina de Cerredo. - JUNTA GENERAL

El director general de Gestión Forestal del Principado, Javier Vigil, ha asegurado este miércoles en su comparecencia ante la comisión de investigación sobre el accidente ocurrido en la mina de Cerredo (Degaña) que no mantuvo "ningún tipo de contacto" con empresarios, directores facultativos ni representantes de las compañías implicadas en las explotaciones mineras, aludiendo expresamente a Combayl y Blue Solving.

Vigil ha comparecido este miércoles en una nueva sesión de comparecencias en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) en el marco de la comisión que investiga el accidente en el que fallecieron cinco mineros y que ha reanudado sus sesiones este lunes. Afirmó que durante su etapa en el cargo -al que accedió en septiembre de 2023- nunca se reunió ni recibió llamadas relacionadas con dichas empresas.

El director general explicó que tiene, entre otras, delegadas las competencias de las resoluciones sancionadoras y de las resoluciones de ocupación de montes; y en el ámbito de sus competencias, aseguró tener únicamente conocimiento de una de las denuncias y actas de inspección realizadas por el guarda del Medio Natural José Manuel Carral, relativa a una zanja realizada en el monte de utilidad pública 144 en el que se ubica la instalación minera objeto de investigación.

En relación a dicha denuncia, explicó que se tramitó de manera rápida y siguiendo la legalidad administrativa. Precisó además que fue él quien rubricó la apertura del expediente sancionador de octubre de 2023 y la conclusión en enero de 2024.

En concreto, señaló que el curso de la denuncia se resolvió en "unos tres meses", lo cual entiende que es "bastante rápido". Esto permitió cerrar el proceso administrativo, aunque posteriormente se abrió un expediente de regularización que aún continúa en curso. Y destacó la tramitación garantista seguida.

Preguntado por los diferentes grupos parlamentarios sobre posibles comunicaciones a nivel político o técnico con otras consejerías, Vigil reiteró que nunca intervino en gestiones con las mineras, destacando que su papel se limitó a resolver los expedientes que le competían. "Nunca, jamás", recalcó.

Vigil también fue interpelado sobre una denuncia, presentada en marzo de 2024, relativa a un vertido en el río Ibias por parte del Guardería de Medio Natural. El director general precisó que tuvo conocimiento de este expediente únicamente en el marco de la propia Comisión de Investigación, y recalcó que no era competencia del departamento de Montes.