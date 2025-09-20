Las Jornadas de Memoria Democrática de Grado comienzan este sábado con homenajes a víctimas y familiares

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejo de Grado celebra desde este sábado la quinta edición de sus Jornadas de Memoria Democrática, que comienzan a las 11.30 horas en la Casa de Cultura con la presentación de los arqueólogos y antropólogos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), premio Moscón de Oro 2023, responsables de las excavaciones en las fosas de La Garba (9 individuos localizados) y El Rellán (61 individuos, la mayor fosa común de Asturias fuera de cementerio).

A las 13.30 horas, en el cementerio municipal, el vicepresidente de la ARMH, Marco Antonio González, entregará a los familiares los restos recuperados en la fosa de La Garba, que serán re-enterrados en un acto con la presencia del alcalde, José Luis Trabanco, y del consejero de Memoria Democrática, Ovidio Zapico.

Por la tarde, a las 18.30 horas, el nuevo Centro Cultural de la villa acogerá un homenaje a 33 moscones víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, con la entrega de diplomas de Reconocimiento y Reparación Personal a sus familiares.

El acto contará con la participación del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, junto a la viceconsejera Begoña González y el regidor local.

El programa continuará el lunes 22 con la colocación de placas conmemorativas a las maestras republicanas Aurora y Josefina Álvarez en Santianes de Molenes y Rosa López Areces en Peñaflor, así como la instalación de Stolpersteine en recuerdo de tres vecinos asesinados en campos nazis. Ese mismo día, el periodista y escritor César Jara presentará en la Casa de Cultura su libro Los Músicos del Campesino.

Las jornadas concluirán el martes 23, Día de la Memoria Democrática de Asturias, con una actividad escolar en El Rellán, donde alumnos de la villa colaborarán en una plantación de árboles conmemorativos en el lugar para el que se ha solicitado la declaración como Lugar de Memoria Democrática.