Jové (Vox) exige responsabilidades al Principado tras quedar desierta otra licitación del albergue de Valgrande-Pajares

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OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox Javier Jové ha exigido responsabilidades al Principado tras confirmarse que la última licitación para gestionar el Albergue Toribión de Llanos, en Valgrande-Pajares, ha vuelto a quedar desierta. "Este nuevo fracaso administrativo a las puertas del invierno es la prueba definitiva de la absoluta desconexión del Ejecutivo socialista con la realidad del sector hostelero y turístico asturiano", ha afirmado.

Para el parlamentario de Vox estamos ante "una muestra flagrante de incompetencia política y de gestión nefasta". "El Principado ha sido incapaz de diseñar un pliego de condiciones que resulte atractivo y viable para las empresas. Han cargado el concurso con exigencias burocráticas y obligaciones inasumibles en lugar de facilitar la inversión privada en una infraestructura clave para la estación de Valgrande-Pajares", ha subrayado.

Jové ha alertado sobre "las graves consecuencias económicas que este cierre forzoso tendrá para la comarca". "Dejar el principal albergue y servicio de restauración a pie de pista sin actividad en plena temporada de esquí es una irresponsabilidad mayúscula. Condenan a Pajares a perder competitividad frente a otras estaciones vecinas y castigan, una vez más, a los negocios locales que dependen del flujo de esquiadores y montañeros", ha añadido.

El diputado de Vox ha instado a la Consejería de Cultura a abandonar la "obsesión ideológica" y a "poner en marcha de manera urgente" una solución que permita abrir el complejo este invierno. "Exigimos que se dejen de parches institucionales, escuchen activamente a los profesionales del sector y flexibilicen los pliegos de una vez por todas para revertir la decadencia a la que están arrastrando a la estación", ha afirmado.