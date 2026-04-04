El joven detenido por apuñalar a su padrastro en Villaviciosa pasa este sábado a disposición judicial

Imagen de la calle donde ocurrió el suceso. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El joven de 18 años detenido por la muerte de un hombre de 44 años en Villaviciosa pasará este sábado a disposición judicial, según han informado fuentes de la Fiscalía.

En concreto, está previsto que comparezca en torno a las 11.00 horas ante el juez y el fiscal de guardia en la sección de instrucción del tribunal de instancia de Villaviciosa, plaza número 1.

Los hechos se produjeron en la madrugada del viernes en una vivienda de Villaviciosa, donde el joven habría causado la muerte de su padrastro con un arma blanca durante una discusión en la que la víctima trataba de mediar. Tras lo ocurrido, el presunto autor fue detenido por la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación.