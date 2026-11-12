La juez deja en libertad sin medidas cautelares a la pareja del presunto autor de los hechos de Villafría

Agentes de la Policía Nacional acordonan la zona, a 10 de noviembre de 2026, en Oviedo. - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La magistrada titular de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo ha acordado la puesta en libertad sin medidas cautelares de la mujer detenida que es pareja del presunto autor de los hechos de Villafría, tras la solicitud formulada en este sentido por la Fiscalía del Principado de Asturias.

La mujer seguirá vinculada a las diligencias abiertas en este órgano judicial, pese a que la magistrada no le ha impuesto ninguna medida cautelar.

La resolución se produce mientras la Policía Nacional continúa con la búsqueda del presunto autor del tiroteo a una joven de 17 años en este barrio ovetense y de la colocación de un artefacto explosivo que provocó la muerte de un subinspector de Guías Caninos y del perro detector que le acompañaba. En la explosión también resultó gravemente herido un agente de los Tedax.

Este jueves se celebró en Oviedo un breve acto civil para despedir al subinspector de Guías Caninos, Juan José Rodríguez, conocido como Jota, fallecido en la explosión del pasado martes en Oviedo, que recibió la medalla de oro al Mérito Policial, recogida por su familia junto a una bandera de España, mientras que al agente de los Tedax herido de gravedad, que continúa en la UCI, se le ha concedido la de plata.

En el acto, celebrado a puerta cerrada en el cuartel de la Policía Nacional de Buenavista, la secretaria de estado de seguridad, Aina Calvo y el director de la policía Francisco Pardo. También han estado presentes el presidente del Principado, Adrián Barbón, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; el Fiscal Superior, Gabriel Bernal o el presidente del TSJA, Jesus Chamorro, entre otros representantes de diferentes adminiostraciones y entidades que han querido acompañar a la familia y compañeros del fallecido.

Todo el acto se celebró a puerta cerrada a excepción de unos minutos en el que se abrieron las puertas para mostrar a un agente portando la urna con las cenizas del agente fallecido para mostrarselas a varios de los perros con los que solía trabajar Juan José Rodríguez.