Prisión para tres detenidos, incluidos dos policías nacionales, en una operación contra el narcotráfico en Asturias

OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El magistrado titular de la plaza número 1 de primera instancia e instrucción de Avilés, en funciones de sustitución de la guardia de la plaza número 5, ha dictado, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, tres órdenes de prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Los otros cuatro detenidos han quedado en libertad pero siguen unidos a la causa. Se les ha retirado su pasaporte y tendran que comparecer en sede judicial cada 15 días, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

En total, siete personas fueron sido detenidas en una operación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales entre otros delitos. Dos de los arrestados son policías nacionales, para quienes Fiscalía solicitó el ingreso en prisión, al igual que para otro arrestado.

El Ministerio Fiscal solicitó la medida cautelar dada la gravedad de los hechos, o elevado de la pena que puede imponerse a los detenidos en caso de condena, y al considerar que existe riesgo de fuga. El juez ha acceddido.

Sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento, la Fiscalía considera que los hechos incluidos en general para todos los detenidos podrían ser constitutivos de un delito de pertenencia a organización criminal, de un delito de tráfico de drogas relativo a sustancias que causan grave daño a la salud, de un delito de blanqueo de capitales derivado del tráfico de drogas, de un delito de revelación de secretos, de un delito contra la salud pública del artículo, de otro de falsedad documental y otro de tenencia ilícita de armas.