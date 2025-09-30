La Junta aprueba una iniciativa de Vox para exigir la reapertura inmediata del acceso a La Corredoria desde la AS-II

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha logrado sacar adelante este martes en la Junta General una Proposición No de Ley (PNL) para exigir al Gobierno del Principado la reapertura inmediata del acceso al barrio ovetense de La Corredoria desde la autovía AS-II, cerrado desde septiembre de 2019. La iniciativa salió adelante con los votos favorables del PP y Foro, mientras que PSOE y Convocatoria por Asturias votaron en contra.

La propuesta fue defendida por el diputado de Vox Gonzalo Centeno, quien argumentó que se trata de una demanda vecinal reiterada desde hace más de cinco años. "El Principado no puede seguir de brazos cruzados", afirmó, subrayando que la medida beneficiaría no solo a los más de 20.000 vecinos de La Corredoria, sino también a parroquias como Cayés o Cuyences.

Centeno reclamó al Gobierno asturiano "transparencia en los informes que justificaron el cierre" y "coordinación real con el Ayuntamiento de Oviedo". La iniciativa incluye, entre otras medidas, la publicación de dichos informes, un plan de actuaciones con calendario y presupuesto, una comisión de seguimiento con participación vecinal y soluciones provisionales que permitan habilitar el vial mientras se ejecutan las obras definitivas.

En el turno de fijación de posiciones, la diputada del PP Cristina Vega recordó que el acceso fue cerrado en 2019 por el Gobierno del Principado durante las obras del nuevo acceso a HUCA, y defendió que, al tratarse de una carretera autonómica, corresponde al Gobierno asturiano autorizar y fijar las condiciones de la conexión. "El Ayuntamiento ha mostrado su voluntad de colaborar, pero no puede abrir por su cuenta un acceso a una vía autonómica", señaló.

Vega criticó los "cambios de criterio" del Ejecutivo autonómico, acusándolo de cerrar el acceso sin informar ni trasladar informes al Ayuntamiento, generar alarma por el estado estructural del puente sin dar seguimiento, y exigir informes al Consistorio sin haber remitido nunca los documentos que avalaron el cierre. "Esto no es cooperación institucional, esto es lavarse las manos", sostuvo.

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, defendió la viabilidad técnica y económica de la reapertura. "Con una inversión mínima se puede dar solución a un problema real", dijo, instando al Principado a sentarse a negociar.

Desde Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes justificó su voto en contra asegurando que la propuesta de Vox era "oportunista" y acusó a las administraciones implicadas --Ayuntamiento y Principado-- de actuar con "opacidad e ineficiencia". Aun así, apeló al rigor y a seguir exigiendo respuestas al Gobierno asturiano: "Que, al menos, reciba a los vecinos y les explique cuál es el problema, si es que lo hay".

En la misma línea, el diputado socialista Ángel Morales afirmó que los requisitos para solicitar un acceso a una vía autonómica "son los mismos tanto si se trata de un nuevo entronque como de uno que haya existido anteriormente", y subrayó que "la existencia de un enlace anterior no genera ningún tipo de derechos adquiridos", independientemente del tiempo transcurrido desde su clausura.