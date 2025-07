La Junta celebrará dos plenos extraordinarios para hablar de financiación autonómica con la comparecencia de Peláez

OVIEDO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces ha decidido que sean finalmente dos los plenos extraordinarios que se celebrarán el lunes a partir de las 9.30 horas para hablar de financiación autonómica. Será el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, quien comparezca y no el presidente Adrián Barbón, como reclamaba el PP.

El primer Pleno será para debatir la PNL del PP "para fijar una posición común en el parlamento asturiano en torno al modelo de financiación autonómica, tras el pacto para la financiación singular de Cataluña alcanzado entre Gobierno de España y Generalitat de Cataluña". Un segundo pleno extraordinario para debatir la PNL de PSOE, IU y Covadonga Tomé para consensuar una declaración institucional contra el posible acuerdo fiscal con Cataluña similar al adoptado por unanimidad --a excepción de Vox-- en 2020.

Desde el PSOE, su portavoz Dolores Carcedo, ha lamentado que no haya habido acuerdo para que ambas proposiciones se debatiesen en un único pleno.

Peláez, que ha ofrecido una rueda de prensa en la consejería, reiterado cuál es la posición del Gobierno de Asturias frente al acuerdo suscrito entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat en materia de financiación autonómica y ha reiterado el rechazo al mismo tanto por las formas como por el fondo.

"Reivindicamos que la financiación autonómica, esto es el régimen común, se tiene que negociar de manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y por tanto volvemos a instar al Gobierno de España a que convoque ese Consejo de Política Fiscal y Financiera para que podamos negociar todas las comunidades autónomas. Además nos parece que es un acuerdo difuso, aunque no concreta, pero obligatoriamente tenemos que decirlo", dijo Peláez.

El consejero ha incidido en que el Gobierno del Principado de Asturias no ha movido ni un ápice su posición y ha asegurado que "se descarta ninguna vía, ni el recurso de inconstitucionalidad", para oponerse al acuerdo.

Además el consejero ha pedido al PP que vuelva al consenso y al acuerdo de la Junta General donde se concreta cuál es la propuesta de Asturias de cara a esa negociación. En este sentido insistió en que se necesita "toda la fuerza, el máximo consenso interno para poder defender esa postura si se abre el marco de la negociación de la financiación autonómica en el CPFF".

"Creemos que una reforma del modelo tiene que nacer de ese consenso multilateral entre las CCAA y cuando decimos que el Gobierno del Principado no la apoyará, creemos que es un mensaje claro de que o se atienden las reivindicaciones de Asturias en materia de financiación autonómica o no van a contar con nuestro apoyo", ha insistido.

Preguntado si considera que los diputados socialistas deberían votar en contra de esa reforma en el Congreso, el consejero ha indicado que "efectivamente el acuerdo se sustanciará en el Congreso de los Diputados y en el Senado pero, el mismo tiene que venir filtrado a través de un acuerdo mayoritario o quizás unánime del Consejo de Política Fiscal y Financiera". "Por tanto, no hablemos de futuribles", dijo.

CRITICAS DE LOS GRUPOS DE LA DERECHA

Desde el PP, el diputado Luis Venta ha indicado tras la reunión de los portavoces que su grupo rechaza "que se mezclen las cosas" y ha acusado al "PSOE de tratar de enmarañar y confundir a la ciudadanía con la presentación de su PNL".

Además Venta Cueli ha lamentado que Barbón "se esconda en el palacio presidencial y decida no comparecer para dar explicaciones sobre lo que es el mayor atraco al sistema constitucional de 1978" "Asturias se defiende dando la cara y no atrincherándose en el palacio presidencial. Pedimos unidad de verdad no unidad detrás de la cortina. Adrián Barbón eleva el tono pero no dice nada y mucho nos tememos que a la hora de la verdad hincará la cabeza ante Sánchez y además tratará de engañarnos", dijo.

Considera el PP que "es falso que se vaya a decidir nada en el Consejo de Política Fiscal Financiera, porque basta con que una CCAA vote a favor para que la propuesta tenga el visto bueno del Consejo".

También asegura que el acuerdo de 2020 de todos los grupos parlamentarios "ya no tiene ningún valor porque el mismo se dinamitó ya con la condonación de la deuda a Cataluña".

Desde Vox, Javier Jové ha querido llamar la atención de la "extrema gravedad y las consecuencias letales de esa pacto infame que en Asturias "pone en peligro toda la viabilidad de los servicios públicos" y ha lamentado que ante esta situación "tenemos a Barbón que da pena y dolor y no hace absolutamente nada más que ponerse folclórico y envolverse en la bandera de Asturias".

Por ello ha exigido que "los siete diputados asturianos en el Congreso, que seguro no los conocen ni en su casa, se pronuncien en contra". "A los diputados de izquierdas si la gente se los encuentra en la calle o en la cola del supermercado les deben pedir educadamente que se opongan a ese acuerdo", dijo.

Desde el Grupo Mixto, el diputado de Foro, Adrián Pumares, ha considerado una "falta de respeto" a la Cámara tanto que el consejero de Hacienda haya convocado una rueda de prensa a la misma hora que las comparecencias tras la Junta de Portavoces como que Adrián Barbón, "ante hechos tan graves como el que vivimos", no comparezca en el Pleno.

Por su parte, tanto el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, como la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, se han mostrad muy críticos con la actitud del PP.

Vegas ha reiterado que la petición del PP de un pleno extraordinario "responde a una estrategia de la derecha asturiana que viene de lejos y que pasa por generar ruido ante los asuntos que más interesan a los asturianos" y le ha pedido que "no se use como arma arrojadiza un asunto tan importante".

Por su parte Tomé cree que a los 'populares' poco o nada les importa la finanaciación autonómica sino lo que único que buscan es acabar con el Gobierno progresista. No obstante Tomé ha reclamado al PSOE que "sea más claro y vehemente con su postura a la hora de trasladarla al Gobierno central".