Comisión de Ordenación Territorio, Urbanismo, Vivienda y Dchos Ciudadanos - WEB JGPA

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos de la Junta General del Principado ha fijado el próximo jueves 26 de noviembre como fecha final de la ponencia de la Ley de Vivienda.

La decisión, que ha salido adelante con 10 votos a favor y 9 en contra, llega en medio de las discrepancias entre los grupos parlamentarios sobre la duración de la tramitación y los motivos que han retrasado su cierre. La ponencia tiene pendiente resolver las correcciones de redacción señaladas por los servicios jurídicos de la Cámara, votar las enmiendas que todavía no se han resuelto y cerrar el informe.

CRÍTICAS AL CALENDARIO Y A LA TRAMITACIÓN

El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ha calificado el procedimiento de "absolutamente anormal" y ha rechazado que su grupo haya intentado bloquear la tramitación. Ha asegurado que la ponencia estuvo tres meses parada durante las negociaciones de las enmiendas de Covadonga Tomé y ha cuestionado que ahora se quiera fijar un plazo que considera precipitado, cuando todavía quedan cuestiones por resolver y correcciones de los servicios jurídicos que revisar.

Por su parte, el portavoz de Vox, Gonzalo Centeno, ha reiterado el rechazo de su grupo al proyecto de ley, al que ha atribuido una orientación ideológica que, a su juicio, perjudicará al mercado inmobiliario. Ha asegurado que su formación no pretende obstaculizar la tramitación, aunque ha anunciado su voto en contra de las propuestas que se planteen en la comisión.

El portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, también ha cuestionado la iniciativa de fijar ahora una fecha de finalización. Ha señalado que, después de varias reuniones que no pudieron celebrarse, el funcionamiento de la ponencia había sido "absolutamente regular" y ha asegurado que no entiende a qué responde la propuesta de la presidencia.

RESPONSABILIDAD DE ESTABLECER UNA FECHA FINAL

Frente a estas críticas, el portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha defendido que la ponencia ya ha estudiado el proyecto y las enmiendas y que existe un texto de acuerdo. Ha recordado que quedan pendientes las correcciones de redacción señaladas por los servicios jurídicos de la Cámara, la votación de las enmiendas que todavía no se han resuelto y el cierre del informe.

Vegas ha atribuido parte de la demora a las dos nuevas enmiendas registradas por el PP cuando la ponencia estaba "prácticamente terminada" y ha defendido que la comisión tiene la responsabilidad de establecer una fecha final. "No podemos situar al tacticismo político por delante de las demandas ciudadanas", ha señalado, en referencia a las personas que esperan respuestas al problema de la vivienda.

En la misma línea, el portavoz socialista, José Ramón García, ha acusado al PP de utilizar las posibilidades que ofrece el reglamento para prolongar el debate y evitar que se materializase el acuerdo mayoritario existente. Frente a los tres meses de paralización a los que aludía Cuervas-Mons, ha defendido que durante ese periodo se estuvo negociando y trabajando. "Yo sí creo que se ha paralizado y se ha bloqueado bastante el debate sobre esta ley", ha añadido.

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha expresado su conformidad con la fecha propuesta para concluir los trabajos de la ponencia.