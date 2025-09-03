La Junta General fija el debate de orientación política para el 23, 24 y 26 de septiembre

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El debate de orientación política en la Junta General del Principado tendrá lugar los días 23, 24 y 26 de septiembre. La sesión se abrirá el día 23 con la intervención del presidente del Principado, Adrián Barbón. El 24 se desarrollará el turno de réplica y debate con los grupos parlamentarios y la última jornada, el 26, estará dedicada a la votación de las propuestas de resolución. En esa misma sesión se procederá también a la designación del nuevo senador o senadora autonómico que sustituirá a la actual representante, Medina Álvarez, tras formalizar su renuncia.

Este debate se perfila como el arranque político del nuevo curso parlamentario y se desarrollará en vísperas de la negociación de los próximos presupuestos autonómicos. Los grupos ya han avanzado que centrarán parte de sus intervenciones en la ejecución de las cuentas vigentes y en asuntos de plena actualidad como las listas de espera sanitarias, la vivienda o los recientes incendios.

El curso parlamentario arranca con una agenda cargada. Esta semana continúan las comparecencias en la comisión de investigación del accidente de la mina de Cerredo, que concluirán mañana jueves. Además, el viernes se reunirá la ponencia de la denominada 'Ley simplifica', que sigue en tramitación en sede parlamentaria. El viernes, 5 de septiembre, se celebrará también el pleno institucional con motivo del Día de Asturias.

Además de la citada 'Ley simplifica', la actividad legislativa en marcha incluye el proyecto de reforma fiscal del Gobierno, el Estatuto de las Mujeres Rurales, así como una proposición de ley registrada por la diputada Covadonga Tomé y otra impulsada por el Grupo Popular.

Durante la reunión de portavoces, el PP planteó ampliar los cupos de iniciativas en los plenos, aunque la mayoría de grupos defendió la necesidad de compatibilizar la labor de control con el trabajo legislativo. Desde el grupo socialista, Dolores Carcedo, defendió en rueda de prensa que "la actividad desarrollada hasta la fecha ha sido intensa y positiva" y que resulta imprescindible "dedicar tiempo suficiente al trabajo en ponencias y a la tramitación de leyes".