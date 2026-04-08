La Junta reivindica el Día del Pueblo Gitano frente a la "discriminación" aún presente: "Hay camino por hacer"

Acto de recepción organizado con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano en la Junta General. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha acogido este lunes una jornada por el Día Internacional del Pueblo Gitano. Un acto de caracter "reivindicativo" contra la "discriminación" que sigue presente "en la vivienda, en el empleo, en todos los órdenes de la vida" del pueblo gitano, tal y como ha explicado el vicepresidente de la Junta General, Juan Cofiño.

Cofiño ha subrayado que España es una sociedad que se define como inclusiva, pero ha reconocido que "hay camino por hacer" para trasladar ese principio a la realidad cotidiana. Asimismo, ha defendido una visión integradora de la ciudadanía, al afirmar que "somos todos españoles, todos, los unos y los otros", con los mismos derechos recogidos en la Constitución.

CULTURA, VALORES Y COSTUMBRES DEL PUEBLO GITANO

La integradora social de la Fundación Secretariado Gitano, Noemí Jiménez, ha destacado la importancia del 8 de abril como una fecha para "dar a conocer nuestra cultura, nuestros valores y nuestras costumbres", además de celebrar y reivindicar la identidad del pueblo gitano.

Jiménez ha asegurado que la discriminación sigue formando parte de la vida diaria de muchas personas gitanas. "Claro que lo siento", ha indicado, en referencia a situaciones que, según ha explicado, se producen en ámbitos cotidianos como centros educativos, hospitales o trámites administrativos. También ha apuntado a una doble discriminación en el caso de las mujeres gitanas, "por ser mujeres y por ser gitanas".

Además, ha reclamado que se eviten prejuicios y juicios previos, apostando por que se conozca a las personas "ante todo", y ha advertido del impacto de los discursos de odio, que, a su juicio, hacen "más importante" la reivindicación en el contexto actual.

En la misma línea, el técnico de intervención social de la Fundación Secretariado Gitano, Alejandro , ha señalado que el 8 de abril es una jornada para "reivindicar su lugar en la sociedad y sus derechos" y para trasladar una imagen real del pueblo gitano, alejada de estereotipos.

Ha recordado que esta conmemoración se celebra desde 1971 y ha destacado que, aunque se han producido avances, todavía quedan retos pendientes, especialmente en materia de igualdad y no discriminación. Así, ha apuntado a situaciones como las dificultades para acceder a una vivienda o la vigilancia en establecimientos comerciales como ejemplos de discriminación cotidiana.

Asimismo, ha advertido de un repunte del discurso discriminatorio en redes sociales y ha reclamado evitar generalizaciones sobre el colectivo gitano, insistiendo en la diversidad interna de la comunidad.

El acto se enmarca en las actividades conmemorativas del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se celebra cada 8 de abril para visibilizar la historia, la cultura y los derechos de esta comunidad.

En el acto han participado los siguientes representantes de colectivos: Adela Gabarri, presidenta de la Asociación Gitana de Gijón; Sergio Adrián González Cerreduela, técnico de espacios de participación MISTÓS de Pola de Siero; Miguel Vizarraga Pisa, presidentede Asociación Semilla 8 de Abril, de San Martín del Rey Aurelio, y Víctor Ordás, director territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Asturias.