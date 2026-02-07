Jupol expresa "indignación" tras la puesta en libertad de implicados en una pelea en Avilés que dejó a policías heridos

Archivo - Agentes de la Policía Nacional en Oviedo. - CNP - Archivo

OVIEDO 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha expresado este sábado su "profunda indignación" por la decisión judicial que ha permitido la puesta en libertad de cuatro personas detenidas en Avilés, tras una discusión en un local de Sabugo, donde según indican, agredieron a dos patrullas de la Policía Nacional.

Jupol lamenta que los detenidos hayan quedado en libertad apenas 24 horas después de su arresto, mientras tres agentes continúan de baja laboral por las lesiones sufridas durante la intervención.

Considera "absolutamente inaceptable" que quienes atacan directamente a agentes en el ejercicio de sus funciones no enfrenten consecuencias inmediatas y proporcionales a la gravedad de los hechos, y alerta de que esta situación genera frustración y desmoralización entre los policías.

El sindicato advierte de que estos hechos evidencian una "grave erosión del principio de autoridad" y envían un mensaje de impunidad a la sociedad, poniendo en riesgo tanto a los agentes como a la seguridad ciudadana.

Jupol denuncia que este tipo de episodios se repite con frecuencia en España debido a un marco legislativo "insuficiente", que "no ofrece una respuesta clara ni disuasoria" frente a las agresiones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por ello, reclama un endurecimiento legislativo "inmediato" para reforzar la protección penal de los agentes y garantizar penas proporcionales a la gravedad de los delitos. Además, exige al Gobierno un reconocimiento real y efectivo de la Policía Nacional, que se traduzca en protección legal, respaldo político, medios adecuados y garantía de la dignidad profesional de los agentes.