El jurado del Premio Princesa de Ciencias Sociales 2026 destaca "el pensamiento emancipador" de Timothy Garton Ash

Jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026 durante la lectura del acta este mediodía en Oviedo. - FUNDACIÓN PRINCESA DE ASTURIAS

OVIEDO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026 ha concedido el galardón a Timothy Garton Ash por su "pensamiento emancipador que ofrece claves ineludibles para interpretar el presente y argumentos para encarar el futuro con esperanza".

"Su mezcla de erudición y testimonio personal sobre momentos cruciales de la historia reciente de Europa lo convierte en un pensador excepcional e inspirador", destaca el acta del jurado. El texto resalta además que "sus publicaciones e intervenciones públicas aúnan el rigor con una apasionada y lúcida defensa de los valores democráticos y alertan contra los peligros que amenazan a la democracia liberal, como el autoritarismo o el populismo".

Según el acta, "el compromiso del profesor Garton Ash con la libertad y su defensa de la unidad y la fortaleza del proyecto europeo hacen de él un autor imprescindible de nuestro tiempo". "El suyo es un pensamiento emancipador que ofrece claves ineludibles para interpretar el presente y argumentos para encarar el futuro con esperanza", subraya el jurado.

MIEMBROS DEL JURADO

El jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026, ha estado integrado por Marta Elvira Rojo, Jorge Freire Gutiérrez, Teresa Freixes Sanjuán, Javier Garciadiego Dantán, Pablo Hernández de Cos, Silvia Iranzo Gutiérrez, Ricardo Martí Fluxá, Manuel Menéndez Menéndez, Robin Niblett, Leandro Prados de la Escosura, María Dolores Puga González, Valerio Rocco Lozano, Fernando Vallespín Oña y Astrid Wagner, presidido por Emilio Lamo de Espinosa Michels de Champourcin y actuando como secretario Jaime Pérez Renovales.