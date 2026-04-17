Juzgan a una acusada de insultar y hacer pintadas de odio en la puerta de una familia de origen sirio en Avilés

Archivo - Juzgados de Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias, Sección Territorial de Avilés, solicita la condena de una mujer acusada de insultar y hacer pintadas de odio en la puerta de una familia de origen sirio residente en Avilés. La pena incluiría la prohibición de dedicarse a oficio, profesión o actividad docente durante 3 años y 7 meses.

La vista oral está señalada para este lunes, 20 de abril, en la sección penal del Tribunal de Instancia de Avilés, a las 10:10 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las tres de la mañana del 2 de abril de 2024, la acusada, nacida en el año 2000, regresaba con su entonces pareja al domicilio de este, en Avilés. En el piso contiguo residía una familia de origen sirio, un matrimonio con hijos. Al pasar por delante de esta vivienda, la acusada, como expresión de menosprecio e intolerancia hacia el origen y creencias de esta familia, escribió en la puerta con letras grandes: "Putos moros de mierda", "Vuelta a vuestro país, putos moros".

Al escuchar ruidos, la mujer abrió la puerta y, al verla la acusada, le profirió expresiones verbales de naturaleza similar, como "bosquimana, mora de mierda", al tiempo que le dirigía gestos obscenos. En ese momento ya estaba presente el resto de la familia siria, que había salido al rellano. L

as pintadas en la puerta, visibles para cualquier vecino o persona ajena que pasase por delante, fueron limpiadas por la perjudicada sin que conste menoscabo material, pero sí en la dignidad de las víctimas, que se sienten humilladas por su origen nacional y creencias.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de odio y solicita que se condene a la acusada a 7 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, durante 3 años y 7 meses.

Además, se le reclama una multa de 7 meses con una cuota diaria de 8 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada indemnice a la mujer con 500 euros por daños morales, más los intereses legales correspondientes.