Juzgan a tres acusados por colocar una barricada en La Caridad en la huelga de transportes de 2022

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OVIEDO/AVILÉS 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias, Sección Territorial de Avilés, solicita la condena de tres acusados de colocar una barricada con neumáticos ardiendo en La Caridad en marzo de 2022, durante la huelga indefinida del transporte de mercancías, provocando un choque en cadena entre tres vehículos.

La vista oral está señalada para este miércoles en la sección penal del Tribunal de Instancia de Avilés, plaza nº 2, a las 11:00 horas.

Según recoge el escrito de Fiscalía, el 14 de marzo de 2022 se inició un paro de actividad indefinido convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera. El Ministerio Fiscal sostiene que los tres acusados son profesionales del sector del transporte y, en esas fechas, participaron activamente en las movilizaciones organizadas por la plataforma.

En los días sucesivos y en el marco de tales movilizaciones, se produjeron en los partidos judiciales de Castropol y Valdés incidentes, tales como cortes de carreteras, daños intencionados en camiones o amenazas a transportistas que no se habían adherido a la convocatoria, generando así un clima de desasosiego y alterando la paz social y la seguridad del tráfico. En este contexto, sobre las seis menos cuarto de la tarde del 27 de marzo, los tres acusados, actuando en connivencia con al menos otras dos personas que no han podido ser identificadas, provocaron un corte de la circulación en la autovía A- 8 (Behovia-Baamonde) a la altura del punto kilométrico 488, en La Caridad, El Franco, afectando su acción al carril decreciente (dirección Behovia), donde colocaron una hilera de neumáticos que regaron con algún producto inflamable, prendiéndoles fuego y abandonando rápidamente el lugar a bordo de tres vehículos.

Como consecuencia de estos hechos, tuvo lugar una colisión por alcance en la que se vieron implicados tres turismos: un Opel Insignia, que colisionó por alcance con el vehículo que le precedía (BMW X3) cuando este frenó de forma brusca al advertir la presencia de los neumáticos. Como consecuencia del impacto, sufrió daños por los que fue declarado "siniestro total" y por los que la compañía aseguradora Mapfre abonó a su propietario la cantidad de 6.450 euros.

El BMW X3 como consecuencia de la acción del vehículo anterior se vio desplazado hacia adelante y alcanzó al vehículo que le precedía (Toyota Avensis). El vehículo sufrió daños por los que su propietario no reclama, pues fue indemnizado por su compañía aseguradora.

El Toyota Avensis que se vio obligado a frenar bruscamente al encontrarse con la hilera de neumáticos que le cortaba el paso y recibió en su parte trasera el impacto del vehículo anterior. No consta si sufrió daños como consecuencia del impacto.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de desórdenes públicos y solicita que se condene a cada uno de los acusados a 18 meses de prisión. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la compañía aseguradora Mapfre con 6.450 euros correspondientes a los daños sufridos por el vehículo Opel Insignia y al propietario del Toyota Avensis, con la cantidad que se determine en el acto del juicio oral o en ejecución de sentencia por los daños sufridos por el vehículo si este hubiera formulado reclamación, más los intereses legales correspondientes.