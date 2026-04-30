Koldo afirma que conoció a Jéssica por Aldama y que Ábalos fue presionado por ella con revelar su vida privada

El exasesor ministerial Koldo García - EUROPA PRESS

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exasesor ministerial Koldo García ha declarado como acusado este jueves en el juicio del Tribunal Supremo que el exministro de Transportes José Luis Ábalos "sufría una presión" de su expareja Jéssica Rodríguez porque le "amenaza con revelar ciertas cosas de la vida privada". Asimismo, Koldo ha indicado que conoció a la mujer a través del empresario y tercer acusado, Víctor de Aldama.

Koldo ha indicado que Ábalos "tenía algunos problemas" en su esfera personal y que Jéssica "presionó de que había que darle solución" a esos problemas. "Si no, la opinión pública tendría conocimiento de ciertas cosas. No ilegales, sino personales", ha remachado.

El exasesor ha puntualizado que la "amenaza con revelar ciertas cosas" no se refiere a "cosas variables", porque "solo había un punto, que era la vida privada".

Del mismo modo, ha asegurado que conoció a Jéssica "a través de Aldama", desdiciéndose de lo declarado en la fase de instrucción: "Puede ser que en mi forma de respetar la vida de los demás no corresponda a lo que yo dije la primera vez que estuve en la sala cuando comenté que a Jéssica la conocía anteriormente".

SABÍA QUE ESCOLANO PAGABA EL PISO

Otro de los extremos que se ha tratado en el interrogatorio del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha sido el piso en el centro de Madrid en el que vivió la mujer y que lo pagaba Alberto Escolano, socio de Aldama. Preguntado por sus gestiones, Koldo ha indicado que le ayudó a buscar el piso en alquiler, aunque sin "ninguna orden de nadie".

"Hablando con Jéssica y con Ábalos me indicaron que querían un piso de alquiler y que estaban mirando. Dije 'bueno, a ver si puedo ayudaros'", ha señalado Koldo.

El exasesor ha declarado que la situación de Jéssica era "un poco complicada" porque "vivía en un piso compartido" mientras "ya tenía una relación personal" con el exministro.

A preguntas del fiscal jefe de Anticorrupción ha manifestado que era conocedor de que Escolano --a quien le presentó Aldama-- pagaba el alquiler del apartamento.

Sin embargo, Koldo pagó dos mensualidades "de su propio patrimonio", con "el poco dinero" que tenía en la cuenta de su hija y por medio de su hermano Joseba, al que le pidió que "por favor" le ayudara.

"Hay que ponerse un poco en la piel de los demás, ver lo que esta señorita le decía a él, qué es lo que podía llegar a ocurrir, y entonces, a partir de esa base, entenderá que se ayuda con lo poco que tenía", ha añadido.

"PENSABA QUE JÉSSICA TELETRABAJABA"

Anticorrupción también le ha preguntado por la contratación de Jéssica en Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes. Koldo ha dicho que "es verdad" que pasó su currículum y que "lo que quería era ayudarla".

Por ese motivo ha declarado que la acompañó a la entrevista de trabajo, para aminorar "el nerviosismo que tenía" para su primer empleo, y ha señalado: "Retrasé la entrevista para llevarla, acercarla y tranquilizarla, porque estaba muy nerviosa".

El exasesor ha aludido a la cantidad de vacantes que hay en este tipo de empresas porque "el sueldo es muy bajo" para explicar que "siempre había por cubrir de personal administrativo".

Así, trató con su hermano Joseba la posible contratación de la mujer: "Mi hermano hacía proyectos de seguridad en estaciones. Y estaba viajando. Un día le dije 'macho, después de pegarte esa paliza, mira a ver si puede ayudarte alguien'".

Y ha insistido en que, "con toda la buena fe del mundo", ayudaba a Jéssica a "rellenar los partes" horarios porque "estaba convencido de que teletrabajaba".

Koldo ha declarado que no hablaba con su hermano sobre Jéssica porque, debido a su relación con Ábalos, "intentaba ser lo más discreto posible". Del mismo modo, ha dicho que "no tenía conocimiento" de que después de trabajar en Ineco, la mujer pasó a Tragsatec, otra empresa pública.

KOLDO SE TOMÓ "MUY EN SERIO" EL "ACOSO" A CLAUDIA MONTES

Sobre Claudia Montes, otra mujer vinculada al exministro, el exasesor ha manifestado que Ábalos "ha intentado ayudar siempre a todo el mundo".

Por ello, cuando Montes le escribió por redes sociales, Ábalos le "dijo que había una persona con unas necesidades específicas de su hijo" para ver si podía "hacer algo", pese a conocerla "de un día en un mitin en Asturias".

"Y así lo hicimos", ha asegurado. Koldo ha declarado que Montes le mandó un 'whatsapp' preguntando si sabía de alguna vacante y le mandó su currículum.

El exasesor ha señalado que se lo remitió a Isaías Táboas, el entonces presidente de Renfe, y le preguntó por alguna vacante, aludiendo a la cantidad de vacantes en las "filiales semipúblicas".

Finalmente, Montes fue contratada en Logirail, una filial de Renfe, donde la mujer tuvo "problemas laborales", en palabras del fiscal. "Cuando --Claudia Montes-- me comentó un tema de 'bullying' y de acoso, me las tomo muy en serio", ha asegurado Koldo, porque es un asunto que le "toca personalmente".

Por este motivo, en cuanto le contactó para hablarle de ese problema se puso "en contacto" con personal para decir que había que "mirarlo a ver si es verdad". En concreto, ha reconocido haber hablado con Táboas para "ver si puede ser algo serio".

"Si lee los 'whatsapps' que me mandaba, todos los días se quejaba de algo. Y eran cientos, de mil cosas distintas. En el punto en que me dice que sufre acoso, actúo. No actúo con los demás", ha matizado sobre Montes.