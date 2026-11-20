La cabeza de lista del PSOE por Asturias al Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, en un mitin en Siero. - FSA-PSOE

OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE por Asturias al Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha acusado este viernes al Partido Popular de atacar a la clase trabajadora, a los sindicatos y al sistema público de pensiones durante un mitin celebrado en Siero.

Durante su intervención, Lastra ha criticado las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre un supuesto compromiso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para acabar con lo que denominó "basura sindical". Según la candidata socialista, el objetivo de la derecha es debilitar a las organizaciones sindicales porque son las que negocian los convenios colectivos y tienen herramientas para convocar movilizaciones o huelgas generales en defensa de los derechos laborales.

Asimismo, la candidata socialista ha defendido la reforma laboral pactada con sindicatos y empresarios y las subidas del salario mínimo, que ha cifrado en un incremento de hasta el 75 por ciento. Lastra se ha detenido en el debate entre los candidatos del PSOE, Pedro Sánchez, y del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuestionando las afirmaciones de Feijóo sobre una pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Lastra ha sostenido que el salario medio ha subido tres puntos por encima de la inflación y ha abogado por rebajar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) si se encarece la cesta de la compra, tras las medidas aplicadas sobre el IVA de los carburantes y los alimentos en esta legislatura.

En materia de vivienda, la cabeza de lista por Asturias ha reconocido la existencia de un "problema estructural" --un asunto que, según ha explicado, le traslada habitualmente el regidor de Siero, Ángel García-- y ha reprochado a la oposición haber rechazado en el Congreso en junio y octubre los reales decretos destinados a topar los alquileres, rehabilitar barrios y construir vivienda pública.

En este sentido, ha contrapuesto el modelo socialista a la liberalización de suelo para vivienda privada, a la que ha responsabilizado de la anterior burbuja inmobiliaria.

DEFENSA DEL SISTEMA DE PENSIONES

Por otro lado, Lastra ha garantizado la solidez del sistema público de pensiones frente a quienes aseguran que "va a petar" y ha reprochado a Feijóo que rechazara en el debate electoral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un pacto de Estado para blindar su revalorización en la Constitución.

La candidata ha asegurado que el Ejecutivo está llenando de nuevo la hucha de las pensiones --de la que ha recordado que los 'populares' retiraron 68.000 millones de euros-- gracias a los 22.600.000 trabajadores cotizantes y a la retirada de partidas ajenas a las prestaciones, como las bonificaciones a la contratación.

Durante su intervención, Lastra ha advertido de que Vox pretende derogar la ley contra la violencia de género, una norma de la que ha destacado que protege a más de 2.000 mujeres en riesgo en Asturias. La candidata socialista ha reprochado al diputado de Vox José María Figaredo que califique la ley como "ideología de género" y ha defendido blindar el derecho al aborto en la Constitución para evitar que las mujeres tengan que movilizarse cada vez que gobierna la derecha.

Asimismo, la dirigente socialista ha criticado los discursos de odio y ha afirmado sentirse avergonzada de que un diputado asturiano hable de "salir a cazar a personas". Según ha señalado, este tipo de mensajes generan la aparición de grupos neonazis en Asturias, en referencia a la reciente operación policial contra la organización Núcleo Nacional.