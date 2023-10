Lastra (PSOE) cree que la dimisión de Canga (PP) evidencia la ruptura de un partido "instalado en una crisis permanente"

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general de Acción Política e Institucional de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adriana Lastra, ha asegurado este viernes que la dimisión como diputado 'popular' de Diego Canga pone de manifiesto la ruptura de un partido que está "instalado en una crisis permanente", y ha asegurado que los socialistas asturianos sabían "desde el mismo día que aterrizó" que Canga se iría tras perder las elecciones.

Lastra ha ofrecido una rueda de prensa en la sede del partido para hacer una primera valoración de la dimisión de Canga, anunciada este mismo viernes en una comparecencia previa en la que el portavoz del PP adujo motivos "estrictamente personales" para regresar a Bruselas, donde es alto funcionario. De su marcha, que Lastra califica de una "particular crónica de una dimisión anunciada", la diputada por Asturias en el Congreso ha sacado tres conclusiones.

La primera, ha dicho, es que el PP "ha mentido y engañado" a los asturianos "una vez más", y "sin ningún tipo de rubor", ya que considera que en las filas 'populares' ya sabían que Canga era un "candidato a la fuga" y un candidato "a tiempo parcial". "Lo sabía todo el PP", ha asegurado, incidiendo en que había un "run run" las últimas semanas de que la decisión "era inminente".

En segundo lugar Lastra considera que el PP es "un partido roto que vive instalado en una crisis permanente en Asturias" y es "incapaz" de erigirse como una alternativa de gobierno en la región. "Difícilmente se puede pensar en gobernar Asturias si no se puede gobernar el propio partido", ha apostillado.

El PP, ha abundado, "es sinónimo de fracaso en Asturias" y una formación política "incapaz de ofrecer una mínima solvencia". Entiende Lastra que el Partido Popular es un partido "a la deriva" de cuyo congreso para elegir presidente, que se celebrará en próximas fechas, "seguramente lo que salga sea otro parche, un remiendo más con un liderazgo provisional que tenga como único objetivo ganar tiempo e intentar ocultar la profunda crisis en la que viven instalados". La diputada socialista opina que el PP lleva en crisis 30 años como organización política porque "no han sabido solventar

No han podido solventar sus diferencias" y "no tienen un proyecto de región". "El PP es un fracaso de partido", resume.

Frente al "despropósito" del PP asturiano, Lastra ha dicho que los asturianos "pueden tener tranquilidad" y confiar en el gobierno "sólido, estable y solvente" que encabeza Adrián Barbón en el Principado.