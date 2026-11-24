Archivo - La consejera de Educación, Eva Ledo, explica los compromisos del debate de orientación política. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno del Principado de Asturias, Eva Ledo, ha asegurado este martes que su departamento trabaja con la Fiscalía para estudiar posibles delitos en el ámbito digital, a fin de atajar estos delitos y dar herramientas a los centros escolares para prevenirlos.

Durante su intervención en Oviedo en la jornada 'Ciberdelincuencia, violencia digital y riesgos asociados al uso de las redes sociales y de la inteligencia artificial', Ledo ha explicado que su departamento mantiene reuniones con el Ministerio Público para derivar aquellos casos en los que se observe un posible ilícito y determinar las consecuencias necesarias.

Asimismo, la titular de Educación ha indicado que la Administración trabaja junto a los equipos directivos para facilitar pautas de actuación seguras que permitan atajar estos problemas a la mayor brevedad. En este sentido, ha subrayado la importancia de informar tanto a las direcciones como al alumnado sobre los riesgos legales y de convivencia que conlleva publicar determinados vídeos o imágenes.

RATIOS EN ESCUELAS DE CERO A TRES AÑOS.

Respecto a la publicación este martes del Real Decreto que modifica las ratios en la etapa de educación infantil, la consejera ha asegurado que el Principado ya se había adelantado a estos cambios gracias a la implantación de la pareja educativa.

En concreto, ha detallado que las aulas de cero años en Asturias disponen actualmente de dos técnicas de educación infantil para ocho alumnos, lo que equivale a cuatro menores por educadora, la misma proporción que fija la nueva norma estatal, cuya aplicación entrará en vigor el próximo curso.

Para el tramo de un año, la normativa autonómica vigente establece trece alumnos por unidad frente a los doce del Real Decreto, por lo que deberá reducirse en un estudiante. En las aulas de dos años, Asturias cuenta con dieciocho alumnos por unidad y el texto ministerial fija el límite en dieciséis, a razón de ocho menores por cada uno de los dos educadores.

Ledo ha señalado que la Consejería dispone de margen temporal para aplicar estos ajustes en uno y dos años, y ha avanzado que el reglamento orgánico de funcionamiento de las escuelas de cero a tres años, actualmente en fase de tramitación, recogerá estas ratios sin causar incidencias en el sistema