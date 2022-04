L.E.V. Festival arranca este jueves su 16 edición con propuestas digitales y visuales "impactantes"

GIJÓN, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El L.E.V. Festival (Laboratorio de Electrónica Visual) celebrará su 16 edición en Gijón del próximo día 28 al 1 de mayo, con una programación distribuida en diferentes espacios de la ciudad y con una oferta de las experiencias artísticas "más impactantes" del

ámbito de la creación sonora electrónica, la creación audiovisual y el arte digital contemporáneo.

Así se ha puesto de manifiesto durante la presentación del evento, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias.

Según una nota de prensa de los organizadores, L.E.V. presenta una

programación focalizada en los conciertos y las performances audiovisuales, junto a instalaciones artísticas y experiencias de realidad virtual y aumentada, e incluye una larga lista de artistas locales, nacionales e internacionales, entre proyectos emergentes y auténticos referentes de este ámbito de creación.

Entre los artistas de la programación nocturna en la Nave de LABoral Centro de Arte, figuran: Squarepusher (Tom Jenkinson), Barker y Singapur Reza Hasni, Soft as Snow y Gabber Modus Operandi.

En el festival, Jenkinson presentará su trabajo de 2020 'Be Up Hello', "en el que vuelve a utilizar toda su artillería de hardware analógico y digital vintage desde una nueva perspectiva que consigue reinterpretar y renovar aquel sonido tan característico de sus inicios", según los organizadores.

La Nave de LABoral Centro de Arte acogerá también un directo audiovisual del músico, dj y cofundador del sello Leisure System Barker y el artista audiovisual e ilustrador de Singapur Reza Hasni.

Ambos afincados en Berlín, presentarán un espectáculo de patrones visuales únicos y coloridas ilustraciones psicodélicas que se funden en paisajes subterráneos hiperrealistas, acompañados de sonidos de música dance con tintes de bass, breakbeat dub y ambient.

Esa misma noche actuará también el dúo noruego Soft as Snow, formado por los músicos y productores Oda Egjar Starheim y *ystein Monsen, con un nuevo espectáculo audiovisual creado para su último álbum Bit Rot (Infinite Machine, 2022). Producido junto a la artista 3D Guynoid, en este directo exploran temas como la fluidez del cuerpo y la identidad en la era de la digitalización humana.

En el Teatro de la Laboral, en sesiones de tarde-noche el viernes 29 y el sábado 30 de abril, también se podrá disfrutar de propuestas como Echo Chamber, de Martin Messier, en la que cuestiona cómo podemos ver lo invisible, investigando bajo la superficie de lo intangible a través de una 'máquina de eco' que retumba, vibra y palpita.

Además, el Teatro Jovellanos presentará el estreno en España de 'The End of the World', performance multimedia e inmersiva creada por el pianista ucraniano Lubomyr Melnyk, el colectivo SPIME.IM de Turín y la violonchelista canadiense Julia Kent. Las entradas para esta edición se pondrán a la venta próximamente en

La sesión del sábado en el Teatro de la Laboral arrancará con el concierto audiovisual FORMS - String Quartet de los barceloneses de Playmodes Studio. Un proyecto fruto de una rigurosa investigación en los campos de la sonificación de la imagen, la composición algorítmica, el arte generativo y la notación gráfica, que combina música instrumental y electrónica a partir de un conjunto de partituras gráficas.

Push 1 stop, proyecto de la artista canadiense Cadie Desbiens-Desmeules, e Intercity-Express, del japonés Tetsuji Ohno, presentarán su trabajo colaborativo Influenced.

Por su parte, el saxofonista y compositor electroacústico de Montreal Jason Sharp presentará también en directo el álbum visual The Turning Centre Of A Still World, creado junto al cineasta experimental Guillaume Vallée. Este tercer disco con el sello Constellation supone su trabajo más lúcido, conmovedor e íntegro hasta la fecha. Una exploración sónica entre humano y máquina, en la intersección de su propio cuerpo, su instrumento acústico y su sistema electrónico, en continua evolución.

Otro de los espacios que se suma un año más a esta edición de L.E.V. Festival es el Muséu del Pueblu d'Asturies, que ofrecerá dos sesiones diurnas el sábado 30 de abril y el domingo 1 de mayo.

El sábado se podrá disfrutar de un showcase del sello inglés Planet Mu, con las actuaciones de la veterana artista Jana Rush; y Mike Paradinas. Además, actuará el leonés afincado en Madrid Promising/Youngster (Diego Cadierno), con su conglomerado de IDM, downtempo, electro, ambient y shoegaze.

El domingo, por otra parte, se presentarán las actuaciones del inglés Maxwell Sterling; y los proyectos asturianos Okkre y Death Folk 80.

Además, en colaboración con la Fundación EDP, llega a L.E.V. Festival el proyecto 'Espills' (Espejos), del estudio barcelonés Playmodes, una instalación audiovisual generativa en tiempo real, construida con rayos láser, escáneres láser y espejos robóticos, que ocupará la Capilla del Palacio de Revillagigedo del 28 de abril al 2 de mayo.

La programación de instalaciones del festival incluirá también la instalación interactiva 'Liminal', del canadiense LP Rondeau, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, que busca materializar la frontera entre el presente y el pasado a través de un juego de proyecciones de luz.

Utilizando un proceso fotográfico conocido como slit-scan, un enorme anillo de 2,75 metros de diámetro captura la imagen de los visitantes que lo atraviesan, y la proyecta y extiende en el tiempo y en el espacio "generando una experiencia tan lúdica como contemplativa".

Además, la programación de L.E.V. Festival volverá a trabajar en sinergia con el proyecto gijonés de experimentos en torno a la cultura audiovisual 'Arenas Movedizas', que se celebrará en las mismas fechas que el festival y sumará a la propuesta de actividades para esos días tres experiencias de realidad virtual y aumentada en la Escuela de Comercio: On the Morning You Wake (To the End of the World) de los multipremiados estudios Archer's Mark y Atlas V; Battlescar. Punk was invented by girls de los artistas visuales y

directores Nico Casavecchia y Martin Allais; y Seven Grams del corresponsal y fotoperiodista Karim Ben Khelifa.

Habrá además un encuentro con Jana Rush, el sábado 30, en la Escuela de Comercio. La artista estadounidense, que empezó a pinchar con tan solo 10 años, hablará de su extensa trayectoria y compartirá las claves su proceso creativo, tanto a nivel técnico como conceptual.