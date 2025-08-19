A licitación las obras del centro intergeneracional de la calle Palacio Valdés por 1,8 millones - AYTO. AVILÉS

El Ayuntamiento de Avilés ha sacado a licitación el contrato para la ejecución de las obras de rehabilitación y ampliación de edificio protegido para Centro de Atención Diurna Intergeneracional situado en la calle Palacio Valdés, 18, donde antiguamente había una guardería infantil y que se integrará en la estrategia autonómica CuiDas.

La inversión a realizar es de 1,8 millones (IVA incluido) y el plazo de ejecución es de un año. Las empresas interesadas tienen hasta el 9 de septiembre para presentar sus ofertas.

El Ayuntamiento compró el singular edificio que está catalogado y se encuentra en estado ruinoso, para rehabilitarlo y desarrollar en él este proyecto innovador que cuenta con la ayuda del Gobierno del Principado a través de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation EU.

La actuación a realizar contempla la rehabilitación del edificio existente y su ampliación por la parte posterior, mediante la construcción de un nuevo edificio comunicado puntualmente en cada planta.

Como nexo de unión, se plantea mantener el patio ingles posterior de la edificación existente que se atribuye al arquitecto Manuel Busto en 1928, para conservar en la medida de lo posible, tanto la volumetría como las características exteriores del inmueble protegido.

El nuevo edificio dispondrá de dos plantas; planta semisótano y planta baja. De esta última sobresaldrá un pequeño volumen, en planta primera, destinado a albergar un cuarto de instalaciones (para que no queden visibles en cubierta) y el acceso a la cubierta (transitable y ajardinada). Se adosará a las edificaciones colindantes, con la intención de liberar la mayor superficie posible, a nivel de planta baja, para destinarla a zona ajardinada y jardín sensorial.