Licitadas en Siero las obras del saneamiento de Ferrera fase II

Archivo - El alcalde de Siero, Ángel García. - AYUNTAMIENTO DE SIERO - Archivo

OVIEDO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi' ha ofrecido una rueda de prensa para anunciar que el Ayuntamiento de Siero ha sacado a licitación las obras del saneamiento de la fase II de Ferrera.

Las obras cuentan con un presupuesto 1.319.423 euros, un plazo de ejecución de siete meses y dará servicio a 219 vecinos. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el día 26 de mayo.

Tal y como explicó el primer edil, el objetivo del proyecto es dar continuidad a una fase I llevada a cabo de Ferrera. La infraestructura a diseñar consiste en una nueva red de saneamiento completa y dimensionada para atender los vertidos del poblamiento existente en el núcleo y el previsto por la capacidad urbanística que se le ha asignado, al tiempo que sirva para futuras ampliaciones de la red aguas arriba.

Contará con un colector principal único que sirva de colector interceptor discurriendo por el fondo de valle del río Ferrera. Se ejecutarán en total 4,5 kilómetros de nuevos colectores.