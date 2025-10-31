Los 'Límites visibles' de Pablo Armesto, en la SPAO 2025

OVIEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de Oviedo acoger la instalación 'Límites visibles' del artista Pablo Armesto, dentro de la programación de estos días de la Semana Profesional del Arte, que se celebra hasta este domingo 2 de noviembre.

Según ha explicado Armesto, el proyecto se inscribe en su investigación continua sobre la luz, el vacío y la percepción, en la que propone una experiencia que "trascienda el objeto escultórico para convertirse en acontecimiento, en construcción de sentido entre espacio, obra y espectador".

'Límites visibles' se encuentra en la sala de cristal del Palacio de Congresos. Se trata de una instalación compuesta por dos piezas dinámicas: una esfera de fibra óptica de setenta centímetros integrada en un marco de más de dos metros, y una estrella conformada por tubos de neón led. Las dos están en una alineación precisa que, desde un punto estratégico, conforma la imagen de un ojo vivo.

"Este proyecto encarna mi investigación constante en torno a la luz, la percepción, la escala y el vacío, invitando a experimentar cómo, en la alineación precisa de mirada y espacio, lo invisible puede hacerse presencia", explica Armesto.

a Semana Profesional del Arte de Oviedo, que se desarrollará entre el jueves 30 de octubre y el domingo 2 de noviembre en diferentes localizaciones de la ciudad. La actividad, organizada por la Fundación Municipal de Cultura, dedica este año su programación a la relación entre la luz y el arte, analizando el papel que ha cumplido este elemento a lo largo de la historia en la creación artística.

La Semana Profesional del Arte se desarrolla en tres espacios distintos, la sala de Trascorrales, el Palacio de Exposiciones y Congresos y el Museo de Bellas Artes, y está dedicada a la luz, un tema universal y profundamente vinculado al arte, elemento que ha acompañado a la creación artística desde los orígenes de la humanidad hasta las instalaciones inmersivas contemporáneas.

Todas las obras expuestas en esta V edición son inéditas, realizadas expresamente para la V Semana Profesional del Arte. El evento generará, como en pasadas ediciones, un encuentro entre artistas internacionales, nacionales y locales.

La presencia de creadores de reconocido prestigio aporta visibilidad y creación a la cita, mientras que la participación de artistas asturianos, ofrece el arraigo y la identidad territorial del proyecto.

Además de las exposiciones, la SPAO incluye actividades paralelas como talleres para adultos y niños, charlas, mesas redondas y visitas guiadas, con el objetivo de que el público sea un participante activo en el proceso creativo en el diálogo artístico.