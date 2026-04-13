Una línea exprés de autobús conectará Llanes y Ribadesella con el hospital de Cabueñes de Gijón desde mayo

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GIJÓN, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) pondrá en marcha, el próximo 4 de mayo, una nueva línea exprés de autobús, con dos frecuencias diarias de ida y vuelta en días laborables, para conectar Llanes y Ribadesella con el Hospital de Cabueñes, en Gijón, y facilitar la llegada a las consultas médicas y las visitas a pacientes.

La nueva ruta saldrá de la capital llanisca a las 07.00 y las 13.00 horas y, desde Cabueñes, a las 10.00 y las 14.45 horas, según una nota de prensa del Gobierno asturiano.

El recorrido, diseñado para optimizar los tiempos de viaje, incluye paradas en Llanes, Po, Celoriu, Valmori, Quintana, Posada, Naves, Volahormes, Cardosu, Nueva, la estación de autobuses de Ribadesella/Ribeseya, el Hospital de Cabueñes, el campus de Viesques y varios puntos del centro de Gijón, hasta llegar a la estación de autobuses.

Además de esta nueva oferta, el Consorcio cambiará las actuales conexiones desde Ribadesella, Caravia y Colunga, vía Villaviciosa, hacia Gijón, para incluir el hospital de Cabueñes, dentro de la ruta de alguna de las ocho frecuencias diarias que existen en la franja horaria de las consultas y visitas del complejo sanitario.

Esta ruta da servicio a 26 localidades, entre ellas, Berbes, Caravia L'Alta, La Isla, Colunga, Llastres, Lluces, Castiellu, Seloriu o Villaviciosa.