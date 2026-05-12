Llamazares celebra la renuncia definitiva a la Ronda Norte y reclama alternativas sostenibles para la movilidad

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha valorado este martes como "una buena noticia para la ciudad y para el Naranco" el descarte definitivo del proyecto de la Ronda Norte anunciado por el Gobierno del Principado, al que la formación se ha opuesto "durante años" por considerarlo "un disparate urbanístico, económico y ambiental".

Llamazares ha señalado que se trataba de "una infraestructura desmesurada, sin una justificación real desde el punto de vista de la movilidad y concebida más al servicio de determinados intereses privados que del interés general de Oviedo", enmarcada en "un modelo agotado" basado en "construir más carreteras y más túneles como solución automática a los problemas de tráfico".

Frente a ese enfoque, ha defendido que "las ciudades modernas avanzan precisamente en la dirección contraria: transporte público eficiente, movilidad sostenible, mejora de los accesos existentes e integración urbana", y ha advertido de que los problemas de movilidad de Oviedo "no se resuelven perforando el Naranco ni promoviendo una obra de enorme impacto territorial y ambiental sobre uno de los espacios más emblemáticos y sensibles del concejo".

"IU-Convocatoria por Oviedo ya propuso en su momento una conexión a través de La Pixarra con La Florida, una alternativa mucho más razonable, más viable económicamente y compatible con la protección ambiental y paisajística del Naranco y de la ciudad", ha recordado el portavoz municipal.

"Frente a los grandes proyectos sin consenso ni justificación técnica, defendemos actuaciones proporcionadas, eficaces y pensadas para mejorar realmente la movilidad y la calidad de vida de la ciudadanía", ha concluido Llamazares.