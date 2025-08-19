Llamazares insta al Ayuntamiento a actuar frente al calor extremo y proteger a trabajadores

OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha instado al Ayuntamiento a adoptar medidas urgentes para proteger a trabajadores y sectores vulnerables ante los riesgos crecientes de las altas temperaturas. Ha registrado dos preguntas para la próxima comisión plenaria de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos, denunciando la falta de actuaciones municipales frente al calor extremo.

Llamazares ha subrayado la necesidad de actuar mientras se culmina el Plan de Adaptación frente al Cambio Climático. El pasado viernes, Oviedo alcanzó su récord histórico de temperatura con 41,2ºC, generando un escenario de alto riesgo, especialmente para mayores, infancia y trabajadores expuestos al sol.

Por ello, exige que el equipo de gobierno aclare qué medidas se pusieron en marcha para proteger al personal contratado en actividades culturales y de ocio, como instrucciones, protección o adaptación horaria. Además, solicita que se concreten los planes del Ayuntamiento para garantizar el derecho a la información y protección ante el calor, incluyendo la difusión de medidas de autoprotección, mapas de sombra, ubicación de fuentes, zonas verdes y habilitación de refugios climáticos.

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo reclama que el Consistorio "deje de aplazar la adopción de políticas públicas reales de prevención y protección climática", y tome decisiones inmediatas que prioricen la salud y seguridad de la ciudadanía ante los impactos ya visibles del cambio climático.