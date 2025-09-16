Llamazares (IU-Convocatoria) denuncia la pasividad del equipo del Gobierno local ante la huelga de TUA

OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del IU-Convocatoria en el Ayuntamiento de Oviedo, Gaspar Llamazares, ha criticado este martes la pasividad del equipo de gobierno local ante la huelga de TUA prevista para los días 18, 19 y 20 de septiembre, y también para el 8,9 y 10 de octubre, la cual sigue adelante ante la "falta de respuesta" tanto por parte de la empresa como del Consistorio.

"Ante una huelga en un servicio tan importante como es el transporte público, el gobierno local no puede estar de convidado de piedra", ha advertido Llamazares, quien ha lamentado que "el gobierno nunca haya recibido al comité de empresa".

Llamazares considera que el Ayuntamiento tiene una responsabilidad política directa, más allá del papel de mediación que corresponde a los órganos laborales, al tratarse de un servicio público esencial para la ciudadanía. "Los derechos laborales luego repercuten en un mejor servicio para la gente", ha defendido el portavoz.

La formación llevará este miércoles una pregunta a la Comisión de Interior para que el equipo de gobierno dé explicaciones sobre las gestiones realizadas o previstas para evitar el paro y garantizar la continuidad del servicio público.

"Si se produce la huelga, también es una responsabilidad de la gestión municipal. Hay que tener autoridad frente a los contratistas del Ayuntamiento, que tienen como único objetivo el beneficio económico", ha concluido Llamazares.