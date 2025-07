Llamazares (IU-Convocatoria) tilda de "escándalo" la nueva paralización del derribo del antiguo HUCA

OVIEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha calificado este jueves como un "escándalo" y un "bochorno" la decisión del Principado de suspender temporalmente las obras de demolición en la antigua zona sanitaria del barrio de El Cristo, donde se ubicaba el antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Tras el anuncio del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, quien justificó la paralización por razones técnicas --como el deterioro de los edificios conocidos como "los hongos" y la permanencia activa del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos--, Llamazares ha criticado la gestión autonómica, señalando que esta situación "suma aplazamientos a aplazamientos anteriores, convirtiendo la demolición en un calvario".

"El Principado no se ha dado cuenta de algo que era de común conocimiento: que los llamados 'hongos' no eran rehabilitables. Pero lo más escandaloso e inaceptable es que no se haya producido el traslado del centro de transfusiones, a pesar de que hace años que se preparaba la demolición", ha declarado.

En su opinión, esta nueva paralización supone un freno a la rehabilitación del barrio y al desarrollo del campus universitario previsto en los terrenos del antiguo hospital. "Los vecinos no lo entenderán, los ovetenses tampoco. Esto es un hecho bochornoso y escandaloso", subrayó Llamazares.

Ante la gravedad de la situación, ha reclamado la convocatoria de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Oviedo, en el que todos los grupos municipales puedan fijar posición respecto a lo que consideran una gestión fallida por parte del Gobierno regional. "Aunque el Ayuntamiento tenga un papel secundario en esta competencia, es imprescindible que expresemos una postura crítica como Corporación Municipal", ha concluido el edil.