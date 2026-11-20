Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Convocatoria-IU en el Ayuntamiento de Oviedo, Gaspar Llamazares, ha reclamado este viernes la sustitución del tejado del polideportivo de Otero ante las "muchas deficiencias" que presenta la cubierta, así como la contratación de un monitor de ocho horas para atender a los usuarios del gimnasio.

Tras visitar las instalaciones, Llamazares ha comprobado que las quejas de los vecinos "tienen todo el sentido" y ha subrayado que el arreglo del tejado es una responsabilidad de infraestructura que corresponde al Consistorio.

El edil ha advertido de los déficits de mantenimiento que afectan tanto al polideportivo como al gimnasio. Aunque algunos de estos problemas están en vías de solución, ha reclamado mayor agilidad para adecuar el equipamiento a la actualidad.

En relación con el personal, Llamazares ha señalado que el gimnasio cuenta actualmente con una atención "muy puntual, muy parcial y a demanda" para quienes acuden dentro de un proceso de recuperación o de salud. Por ello, ha defendido la necesidad de incorporar un monitor con presencia durante ocho horas para asistir a los usuarios, de forma similar al personal de salvamento con el que cuenta la piscina.